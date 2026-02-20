Επιχειρήσεις | Διεθνή

Danone: Αναμένει ζημιές έως και 70 εκατ. ευρώ από τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος

Την πρώτη της εκτίμηση για το πιθανό κόστος των πρόσφατων ανακλήσεων βρεφικού γάλακτος έδωσε η Danone, αναφέροντας ότι αναμένει οικονομικό πλήγμα 35 εκατ. ευρώ έως 70 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

«Μετά από αυτό τον έκτακτο αντίκτυπο, θα πρέπει να επιστρέψουμε σταδιακά σε μια φυσιολογική κατάσταση», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Γιούργκεν Έσερ. «Επομένως, επιβεβαιώσαμε σήμερα το πρωί με μεγάλη σιγουριά τις προβλέψεις μας για ολόκληρο το έτος» τόνισε.

Η Danone προβλέπει αύξηση των πωλήσεων σε συγκρίσιμα επίπεδα κατά 3% έως 5% το 2026. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με αναλυτές, ο Έσερ εκτίμησε ότι ο αντίκτυπος από τις ανακλήσεις θα ανέλθει σε 0,5% έως 1% των καθαρών πωλήσεων στο πρώτο τρίμηνο.

H μετοχή της Danone υποχωρεί 1% στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε ξεπεράσει το -2%.

Οι εκτιμήσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει οι αναλυτές για τις οικονομικές επιπτώσεις στην Danone, κυμαίνονται από δεκάδες εκατομμύρια ευρώ έως περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το μεγαλύτερο μέρος του βρεφικού γάλακτος που ανακλήθηκε, είχε ήδη πωληθεί και καταναλωθεί το 2025, όταν τα προϊόντα χρειάστηκε να αποσυρθούν από τα ράφια, επομένως η εταιρεία δεν είχε πολλές επιστροφές, δήλωσε ο Έσερ. Ορισμένα καταστήματα, ωστόσο, αφαίρεσαν όλα τα προϊόντα από τα ράφια ενώ διαχωρίζουν ποια υπόκεινται στα κύματα ανακλήσεων, προκαλώντας προσωρινές ελλείψεις για τους πελάτες.

Οι μεγάλοι παραγωγοί βρεφικού γάλακτος Nestlé και Groupe Lactalis παρασύρθηκαν επίσης από την κρίση μόλυνσης μετά την ανακάλυψη της τοξίνης «cereulide», η οποία προκαλεί ναυτία και έμετο, σε ορισμένα προϊόντα.

Ο Φίλιπ Ναβρατίλ, Διευθύνων Σύμβουλος της Nestlé, επέκρινε τους ανταγωνιστές της ελβετικής εταιρείας την Πέμπτη για καθυστέρηση κατά τη διάρκεια των ανακλήσεων, χωρίς να κατονομάσει εταιρείες. «Δεν χάσαμε χρόνο και αποφασίσαμε να ανακαλέσουμε αμέσως», είπε. «Μας εξέπληξε το γεγονός ότι άλλοι χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να ενεργήσουν» τόνισε.

