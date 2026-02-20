Συνάντηση Χρ. Δήμα με τον Πρέσβη της Ινδίας

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε τον Ινδό Πρέσβη για την πρόοδο των εργασιών του νέου Αεροδρομίου στο Καστέλλι, με συμμετοχή στην κοινοπραξία της ινδικής GMR.

Με τον Πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα, Rudrendra Tandon, συναντήθηκε, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ινδία και συμφώνησαν να χαρτογραφήσουν τα βήματα για την εμβάθυνση των διμερών μας σχέσεων, στο πλαίσιο και του IMEEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor).

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε τον Ινδό Πρέσβη για την πρόοδο των εργασιών του νέου Αεροδρομίου στο Καστέλλι, με συμμετοχή στην κοινοπραξία της ινδικής GMR, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το εν λόγω έργο προσφέρεται ως ενδεικτικό της σημασίας της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας στον οικονομικό Διάδρομο Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης.

Ο Ινδός Πρέσβης τόνισε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη σημασία σύνδεσης του IMEEC με δύο Ευρωπαϊκούς Διαδρόμους οι οποίοι καταλήγουν στην Ελλάδα (Διάδρομος Δυτικών Βαλκανίων-Ανατολικής Μεσογείου και Βαλτικής-Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου) και συμπλήρωσε ότι υφίσταται μεγάλο ενδιαφέρον από ινδικές εταιρείες για επενδύσεις στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας της Ινδίας να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.