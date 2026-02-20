Συνάντηση Κατσαφάδου με εκπροσώπους της Ηλείας για τις ζημιές από τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, στις ζημιές σε παραποτάμιες περιουσίες και καλλιέργειες, καθώς και στις καθιζήσεις και κατολισθήσεις.

Με εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας συναντήθηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος, με αντικείμενο τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας στην περιοχή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος, καθώς και οι Δήμαρχοι Χρήστος Χριστοδουλόπουλος (Ήλιδας), Άρης Παναγιωτόπουλος (Αρχαίας Ολυμπίας) και Γιάννης Λέντζας (Ανδραβίδας–Κυλλήνης), οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους Δήμους τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, στις ζημιές σε παραποτάμιες περιουσίες και καλλιέργειες, καθώς και στις καθιζήσεις και κατολισθήσεις που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και οδικά δίκτυα.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι στην επόμενη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, εντός του Μαρτίου, θα εξεταστούν και οι ανάγκες των συγκεκριμένων Δήμων, προκειμένου να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών.