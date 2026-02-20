Ειδήσεις | Ελλάδα

Υπ. Πολιτισμού: Αυθεντικές οι 262 φωτογραφίες από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Υπ. Πολιτισμού: Αυθεντικές οι 262 φωτογραφίες από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή
Προσύμφωνο υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη των 262 φωτογραφιών από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή, καθώς το υλικό εξετάστηκε και επιβεβαιώθηκε η αυθεντικότητά του.

Προσύμφωνο υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη των 262 φωτογραφιών από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή, καθώς το υλικό εξετάστηκε και επιβεβαιώθηκε η αυθεντικότητά του.

Αναλυτικά, όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.

Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Στροφή των Ελλήνων στο ενοίκιο, δυσκολία στην ανταπόκριση του κόστους στέγασης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο κατάστημα New Yorker στην Ελλάδα

Έλεγχοι για φοροδιαφυγή: Ειδικός αλγόριθμος επιλέγει φορολογούμενους και στόχους

tags:
Υπουργείο Πολιτισμού
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider