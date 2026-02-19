ΧΑ: Σε πτωτικό τέμπο οι συναλλαγές, «μάχη» του Γενικού Δείκτη για τις 2.300 μονάδες

Με τάσεις διόρθωσης κινείται την Πέμπτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά τη χθεσινή έντονα ανοδική αντίδραση. Στο πρώτο ημίωρο των συναλλαγών το σύνολο σχεδόν των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης διαπραγματεύεται με αρνητικό πρόσημο.

Με τάσεις διόρθωσης κινείται την Πέμπτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά τη χθεσινή έντονα ανοδική αντίδραση. Στο πρώτο ημίωρο των συναλλαγών το σύνολο σχεδόν των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης διαπραγματεύεται με αρνητικό πρόσημο, με εξαίρεση τις μετοχές των Viohalco και Helleniq Energy.

Καλύτερη η αναλογία ανοδικών/καθοδικών τίτλων στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, στο 1:1,5, με 7 μετοχές να καταγράφουν ήπια κέρδη έως 0,5% έναντι 11 που διαπραγματεύονται με απώλειες.

Μικρές απώλειες καταγράφουν οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες, με τον γερμανικό DAX στο -0,35%, τον γαλλικό CAC40 στο -0,46% και τον βρετανικό FTSE100 στο -0,27%. Δημοσιεύματα που φέρουν τις ΗΠΑ έτοιμες για πλήγμα στο Ιράν μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επενδυτών και αναλυτών. Στον ευρωπαϊκό Τύπο, βασικό θέμα αποτελεί και το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης της Λαγκάρντ από τη θέση της επικεφαλής της ΕΚΤ.

Ως προς το τελευταίο, οι αναλυτές της UniCredit σχολιάζουν ότι οι πολιτικοί ελιγμοί για την πλήρωση τριών κρίσιμων θέσεων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έως το 2027, φαίνεται να ξεκινούν πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση θα είναι πολιτική, διαμορφωμένη από παράγοντες που σε αυτό το στάδιο δεν είναι ακόμη ορατοί. Ταυτόχρονα προειδοποιούν ότι, αν και προφανώς πρόκειται για μια στρατηγική σχεδιασμένη για να προλάβει την εκλογή του επόμενου Προέδρου της Γαλλίας, «οι ηγέτες της ΕΕ και η ΕΚΤ οφείλουν να κινηθούν με μεγάλη προσοχή, ώστε να μη διακυβευθεί η αντίληψη περί ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας».

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται στα εταιρικά αποτελέσματα. Μετά τις Τρ. Κύπρου και ΕΧΑΕ, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται αποτελέσματα (με την ακόλουθη σειρά) από τις Τρ. Πειραιώς, Eurobank, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Ideal Holdings, ΕΤΕ, Alpha Bank και Premia Properties.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης, ώστε να φανεί αν μετά τις όποιες βραχυπρόθεσμες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών θα βρεθούν αγοραστές πρόθυμοι να οδηγήσουν την αγορά προς υψηλότερα επίπεδα.

Προς το παρόν ο Γενικός Δείκτης, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από το άνοιγμα, βρίσκεται στις 2.301,76 μονάδες με απώλειες 1,10%.

Στις 2.655,66 μονάδες με απώλειες 1,50% βρίσκεται ο δείκτης των τραπεζών, ενώ στη σύνθεσή του οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στις μετοχές των ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς που υποχωρούν περί του 2,50%-2,60%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών βρίσκεται στο 1:2,6 ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται σε 26,86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,33 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Πιο αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, οι μετοχές των Helleniq Energy και Viohalco ενισχύονται σε ποσοστό 0,44% και 0,15% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, με απώλειες 2,74% διαπραγματεύεται η ΔΕΗ, ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς ακολουθούν με πτώση 2,57% και 2,50%, ενώ περί του 2% υποχωρούν και οι μετοχές των Aegean και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στα 3,82 ευρώ η Alpha Bank με απώλειες 1,72%, στο -1,35% η Eurobank, στο -1,28% η Coca-Cola HBC, απώλειες άνω του 1% και για την Τρ. Κύπρου στα 9,56 ευρώ.

Σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν, μεταξύ άλλων, και οι Optima (-0,82%), Metlen (-0,83%), Τιτάν (-0,57%), και ΟΤΕ (-0,41%).