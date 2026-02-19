Γιατί παραμένουν κενά τα σπίτια στην Ελλάδα

Μεγάλες οι ανάγκες για ανακαίνιση του γερασμένου αποθέματος κατοικιών. Πρόβλημα και η πολυιδιοκτησία και οι κληρονομικές διαφορές. Το Γράφημα της Εβδομάδας.

Τις μεγάλες ανάγκες για ανακαίνιση του γερασμένου αποθέματος κατοικιών που παραμένουν αναξιοποίητες δημιουργώντας πρόβλημα προσφοράς ανεβάζοντας προς τα πάνω τις τιμές ενοικίασης αναδεικνύει πρόσφατη έρευνα της Alpha Bank για την αγορά κατοικίας.

Ειδικότερα, στην έρευνα πεδίου που πραγματοποίησε η εταιρεία QED για λογαριασμό της Alpha Bank ο κύριος παράγοντας για τον οποίο οι κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες ή κενές είναι το υψηλό κόστος ανακατασκευής ή ανακαίνισης (42%). Ακολουθούν τα κληρονομικά ζητήματα και η πολλαπλή ιδιοκτησία (21%), δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες που δεν καταλήγουν σε συμφωνία ως προς την εκμετάλλευση του ακινήτου.

Παλιές οι περισσότερες κατοικίες

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην μελέτη η προχωρημένη ηλικία του οικιστικού αποθέματος επηρεάζει αρνητικά την ποιότητά του σε σχέση με τις σύγχρονες στεγαστικές ανάγκες, καθιστώντας αναγκαία τη διάθεση σημαντικών οικονομικών πόρων τόσο για την ανανέωσή του, όσο και την ανακαίνισή του με σκοπό την πώληση ή την ενοικίαση.

Μία στις πέντε κύριες κατοικίες στην Ελλάδα είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Η πλειοψηφία των σπιτιών (73%) είναι μεταξύ 6 και 40 ετών, ενώ τα νεόδμητα σπίτια, δηλαδή με ηλικία μικρότερη των 5 ετών, αντιπροσωπεύουν μόλις το 4% του συνόλου.

Το «γερασμένο» οικιστικό απόθεμα συνδέεται με αυξημένες ανάγκες για αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Τα ευρήματα της έρευνάς αποκαλύπτουν ότι 6 στις 10 κύριες κατοικίες στην Ελλάδα χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται με την ηλικία της κύριας κατοικίας.

Συγκεκριμένα, περισσότερα από τα δύο τρίτα των κατοικιών ηλικίας άνω των 25 ετών και το ήμισυ των κατοικιών ηλικίας 6-25 ετών χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, με το ποσοστό αυτό να μειώνεται στο 22% για τις νεόδμητες κατοικίες, έως 5 ετών.

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ανά καθεστώς κατοικίας, προκύπτει ότι οι ενοικιαστές αναφέρουν σημαντικά υψηλότερες ανάγκες για ενεργειακή αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους (72%), σε σύγκριση με τους ιδιοκτήτες (με ή χωρίς στεγαστικό δάνειο) και τους φιλοξενούμενους.

Νέα επιδότηση για ανακαινίσεις

«Ανάσα» για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να ανακαινίσουν τα παλιά τους ακίνητα αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που πρόκειται να προκηρυχθεί τους επόμενους μήνες με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Οι τελικές λεπτομέρειες μένουν να αποσαφηνιστούν αλλά, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το πρόγραμμα θα προβλέπει ενίσχυση έως 36.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και επιδότηση έως 90% των δαπανών. Η επιδότηση θα φτάνει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για σπίτια έως 120 τ.μ. και θα αφορά παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.α. μαζί με ήπιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.