Υπ. Υποδομών: «Έργο εθνικής σημασίας» η οδός Πόντου - Στρατηγική αναβάθμιση της πρόσβασης στο Μετρό Καλαμαριάς

Στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περιέρχεται η κατασκευή της οδού Πόντου, με απόφαση του Υπουργού Χρίστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου. Το έργο χαρακτηρίζεται Εθνικής σημασίας, άμεσης προτεραιότητας και κατεπείγον, ενόψει της παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Η οδός Πόντου αποτελεί συμπληρωματικό έργο του Μετρό Καλαμαριάς, καθώς κατά μήκος της χωροθετούνται τέσσερις από τους πέντε σταθμούς της γραμμής, ενώ παράλληλα, συνδέει κυκλοφοριακά τον Τερματικό Σταθμό στη Μίκρα με τους δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η κατασκευή της αποσκοπεί τόσο στην εξυπηρέτηση των επιβατών και τη βιώσιμη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης στο σύνολό του, όσο και των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής της Καλαμαριάς, με τη λειτουργική απόδοση της οδού στον αστικό ιστό της πόλης.

Εξυπηρετεί τις εξόδους των σταθμών και διασφαλίζει πλήρη προσβασιμότητα σε όλους, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τη λειτουργικότητα της υποδομής. Επιπλέον, διευκολύνει τη συνδυασμένη μετακίνηση, επιτρέποντας τη δημιουργία στάσεων αστικών λεωφορείων σε άμεση γειτνίαση με τους σταθμούς. Η ολοκλήρωση της οδού αναμένεται να αποσυμφορήσει τις βασικές αρτηρίες της Καλαμαριάς (οδός Εθνικής Αντίστασης, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής), καθώς και τις κινήσεις προς το αεροδρόμιο και την Ανατολική Θεσσαλονίκη, βελτιώνοντας τη βιώσιμη κινητικότητα, την οδική ασφάλεια και την ασφαλή πρόσβαση στις υποδομές του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η διαμόρφωση της οδού Πόντου θα συμμορφώνεται με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για την Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία (ΥΠΕΝ), τις τεχνικές οδηγίες του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), καθώς και τις προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Προβλέπεται η κατασκευή δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,50 μέτρων, κεντρικής διαχωριστικής νησίδας πλάτους 10 μέτρων, πεζοδρομίων έως 8 μέτρα με ποδηλατόδρομο επί του αριστερού πεζοδρομίου, καθώς και έξι νέων κυκλικών κόμβων. Το έργο περιλαμβάνει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, φωτεινή σηματοδότηση και ρυθμίσεις ήπιας κυκλοφορίας, με συνεχόμενα προσβάσιμα πεζοδρόμια, ράμπες και οδηγούς όδευσης τυφλών, συνδεδεμένους με τις εξόδους των σταθμών.

Υπενθυμίζεται ότι τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών έχουν ήδη προβεί στη χρηματοδότηση ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, για την αποπληρωμή μεγάλου μέρους των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων κατά μήκος της οδού. Επιπλέον, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρόκειται να εξασφαλίσει πόρους για το σύνολο των υπολειπόμενων απαλλοτριώσεων, για τις οποίες έχει καθοριστεί η τιμή μονάδας αποζημίωσης με πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Μετά την παράδοση του έργου προς χρήση από το Υπουργείο, τη συντήρηση της οδού αναλαμβάνει ο Δήμος Καλαμαριάς ως φορέας κυριότητας.