Η OpenAI είναι σε καλό δρόμο για να μαζέψει 100 δισ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης

H συνολική αποτίμηση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της τελικής χρηματοδότησης, θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 850 δισ. δολάρια.

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ενός νέου γύρου χρηματοδότησης που είναι πιθανό να της αποφέρει περισσότερα από 100 δισ. δολάρια βρίσκεται η OpenAI, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί -εκτός από ρεκόρ χρηματοδότησης για μία startup- θα συνιστά και μία σημαντική ώθηση στις προσπάθειες της εταιρείας για την ανάπτυξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, καθώς η εταιρεία που λάνσαρε το ChatGPT ετοιμάζεται να δαπανήσει τρισεκατομμύρια σε επενδύσεις σε υποδομές, η συνολική αποτίμηση της, συμπεριλαμβανομένης του νέου γύρου χρηματοδότησης, θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 850 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των εξελίξεων, υψηλότερα από τις προγενέστερες εκτιμήσεις για 830 δισ. δολάρια.

Στον νέο γύρο χρηματοδότησης θα συμμετέχουν στρατηγικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, SoftBank, Nvidia και Microsoft, ενώ όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα αν οι παραπάνω κολοσσοί επενδύσουν κοντά στα επίπεδα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, αυτές οι δεσμεύσεις θα πλησιάσουν τα 100 δισ. δολάρια. Η οριστικοποίηση των κατανομών θα γίνει γνωστή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σε σχέση με την επερχόμενη συμφωνία, η Amazon αναμένεται να επενδύσει έως και 50 δισ. δολάρια, η SoftBank πρόκειται να επενδύσει έως και 30 δισ. δολάρια και η Nvidia έχει συζητήσει την τοποθέτηση 20 δισ. δολαρίων, ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg. Τα χρήματα από εταιρικούς επενδυτές αναμένεται να καταβληθούν σε αρκετές δόσεις κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα.

Εκπρόσωποι της OpenAI, της Amazon, της Nvidia, της SoftBank και της Microsoft είτε αρνήθηκαν να σχολιάσουν είτε δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

Η επόμενη φάση της συμφωνίας -η οποία θα περιλαμβάνει εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, κρατικά επενδυτικά ταμεία και άλλους χρηματοοικονομικούς επενδυτές- αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα και μπορεί να αυξήσει σημαντικά το συνολικό ποσό άντλησης κεφαλαίων, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα.