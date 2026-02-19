Στις φυλακές Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Η απολογία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» ολοκληρώθηκε έπειτα σχεδόν πέντε ώρες.

Στις φυλακές Τρικάλων θα οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», καθώς χθες (18/2) κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την πολύωρη απολογία του για την φονική έκρηξη που στοίχισε την ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Ο ιδιοκτήτης στην απολογία του επέρριψε τις ευθύνες στους υπεύθυνους για την εκπόνηση των τοπογραφικών μελετών, τους εργολάβους των έργων και τους ειδικούς που ανέλυαν τις αυτοψίες χωρίς να εντοπίσουν την διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις.

