Άγκυρα: Παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου οι έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης

Αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων που διεξάγει η Ελλάδα σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες, αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

Προσθέτει ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των λιβυκών αρχών για τη λήψη μέτρων κατά των μονομερών και παράνομων δραστηριοτήτων της Ελλάδας.

«Είμαστε αντίθετοι σε αυτήν την παράνομη δραστηριότητα, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση του Μνημονίου Κατανόησης του 2019 για την Θαλάσσια Δικαιοδοσία μεταξύ της Λιβύης και της χώρας μας», αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Επισημαίνει ότι η δραστηριότητα, αν και δεν επηρεάζει άμεσα την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην περιοχή, παραβιάζει τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Λιβύης που δηλώθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025.

«Συνεχίζουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στις λιβυκές αρχές για να λάβουν μέτρα κατά αυτών των μονομερών και παράνομων δραστηριοτήτων της Ελλάδας» τονίζεται.

Η συμφωνία του 2019 που υπέγραψαν η Τουρκία και η Λιβύη όριζε τα θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο, απορρίφθηκε από την Ελλάδα, καθώς αγνοούσε την παρουσία της Κρήτης μεταξύ των ακτών της Τουρκίας και της Λιβύης, σημειώνει το Reuters.

Η συμφωνία με την Chevron διπλασιάζει την έκταση των ελληνικών θαλάσσιων εκτάσεων που είναι διαθέσιμες για εξερεύνηση και είναι η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες που αφορά αμερικανική ενεργειακή εταιρεία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να καταργήσει σταδιακά τις προμήθειες από τη Ρωσία και οι ΗΠΑ επιδιώκουν να τις αντικαταστήσουν, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων.

Οι γείτονες και μέλη του ΝΑΤΟ, η Τουρκία και η Ελλάδα, βρίσκονται σε διαμάχη για μια σειρά ζητημάτων εδώ και δεκαετίες, κυρίως για τα θαλάσσια σύνορα και τα δικαιώματα στο Αιγαίο, μια περιοχή που πιστεύεται ευρέως ότι διαθέτει ενεργειακούς πόρους και με βασικές επιπτώσεις στον εναέριο χώρο και τις στρατιωτικές δραστηριότητες, τονίζει το Reuters.

Μια διακήρυξη φιλικών σχέσεων το 2023 προκάλεσε άμβλυνση της ρητορικής μεταξύ των δύο χωρών, αν και τα ζητήματα παραμένουν άλυτα παρά την έκφραση επιθυμίας των ηγετών να τα αντιμετωπίσουν.