Ευρωαγορές: Πτωτικές κινήσεις εν μέσω αποτελεσμάτων και γεωπολιτικής

Υποχωρούν οι δείκτες την Πέμπτη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αναλύουν μία πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων και οικονομικών δεδομένων, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,29% στις 626,95 μονάδες, υποχωρώντας από το χθεσινό νέο ιστορικό υψηλό. Ο Euro Stoxx 50 χάνει 0,51% στις 6.072 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πέφτει 0,62% στις 25.132 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,61% στις 8.377 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,40% στις 10.648 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο βρίσκεται στο -0,66% στις 46.051 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί 0,42% στις 18.121 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Airbus υποχωρεί περισσότερο από 5%, μετά την ανακοίνωση πως αναμένει να παραδώσει 870 εμπορικά αεροσκάφη το 2026, ελαφρώς λιγότερα από τα 880 που ανέμεναν οι αναλυτές. Αυτό έρχεται καθώς η πίεση αυξάνεται για την ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών, με την αμερικανική ανταγωνίστρια Boeing να δείχνει σημάδια ανάκαμψης μετά από χρόνια κρίσης, η οποία ωφέλησε την Airbus.

Ρεκόρ στα λειτουργικά κέρδη κατέγραψε για το σύνολο του 2025 η Air France-KLM, με τη μετοχή της αεροπορικής εταιρείας να εκτοξεύεται σχεδόν 14% στις συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο του Παρισιού. Πιο αναλυτικά, τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 393 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 306 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 8,19 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Renault για το 2025 αυξήθηκαν κατά 3% στα 57,9 δισεκατομμύρια ευρώ (68 δισεκατομμύρια δολάρια), ωστόσο τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν σημαντικά σε ζημία 10,9 δισ. ευρώ, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Φρανσουά Προβόστ να επικαλείται ένα «δύσκολο περιβάλλον αγοράς» πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν από την επένδυση της Renault στη Nissan. Η μετοχή της Renault υποχωρεί στο Χρηματιστήριο του Παρισιού κατά 0,63%.

Οι πωλήσεις της Nestle για το 2025 ανήλθαν σε 89,49 δισ. ελβετικά φράγκα, μειωμένες κατά 2% από τα 91,35 δισ. ελβετικά φράγκα το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 17% στα 9 δισ. ελβετικά φράγκα. Η οργανική ανάπτυξη της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 3,5% για το έτος. Ο ελβετικός γίγαντας των τροφίμων δήλωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση της επιχείρησης παγωτού στην Froneri, ιδιοκτήτρια της Haagen-Dazs. Αυτό έρχεται μετά την ανάκληση από την εταιρεία του βρεφικού γάλακτος που περιείχε τοξίνες τον περασμένο μήνα. H μετοχή της Nestle κερδίζει σχεδόν 4%.

Επίσης, οι επενδυτές επεξεργάζονται την τελευταία σειρά μάκρο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ελβετικής βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,7% στο τέταρτο τρίμηνο και του ελβετικού εμπορικού πλεονάσματος ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων τον Ιανουάριο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης τα πρακτικά της Fed από την συνεδρίαση του Ιανουαρίου, στην οποία καταγράφηκε το διχασμένο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη της κεντρικής τράπεζας σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 4% χθες, αφού ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν «πήγαν καλά» από ορισμένες απόψεις, αλλά «ήταν πολύ σαφές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη πρόθυμοι να αναγνωρίσουν και να επιλύσουν». Ο Βανς ξεκαθάρισε ότι ενώ ο Τραμπ θέλει μια συμφωνία, η διπλωματία φαίνεται πως «έχει φτάσει στο φυσικό της τέλος».

Ασία: Σε νέο ιστορικό υψηλό ο Kospi

Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε σήμερα ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας, με αρκετά ασιατικά χρηματιστήρια να επιστρέφουν στις συναλλαγές μετά τις αργία του Σεληνιακού Νέου Έτους.

Ο βασικός δείκτης της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, κλείνοντας σε επίπεδο-ρεκόρ στις 5.677,25 μονάδες, παίρνοντας ώθηση από τις Samsung Electronics και SK Hynix που σημείωσαν άνοδο 4,86% και 1,59% αντίστοιχα.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιόλ, καθώς κρίθηκε ένοχος για σχέδιο εξέγερσης κατά την αποτυχημένη απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο σχεδόν 5% κλείνοντας στις 1.160,71 μονάδες.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας πρόσθεσε 0,71% στις 57.547,83 μονάδες, ενώ ο Topix αυξήθηκε κατά 1,18% στις 3.852,09 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε 0,88% κλείνοντας στις 9.086,2 μονάδες.

Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ και της ηπειρωτικής Κίνας παραμένουν κλειστές.