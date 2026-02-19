Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις αλλάζουν και μετατρέπονται σε μια μηχανή γνώσης

Η Ελλάδα «εν αντιθέσει με πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντιμετωπίζει ζωντανή, υπαρκτή και διακηρυγμένη απειλή», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Την ανάγκη η Ελλάδα να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις της «από ένα σύστημα όπλων και ανθρώπων σε μια μηχανή γνώσης, καινοτομίας, επεξεργασίας της πληροφορίας, ταχύτατης απόκρισης, με ενσωμάτωση στελεχών, με πάρα πολύ ψηλές δυνατότητες και πάρα πολύ ψηλές ικανότητες», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας χθες στην κοπή της βασιλόπιτας της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αιτωλοακαρνανίας (ΔΕΕΠ) της Νέας Δημοκρατίας, στο Αγρίνιο.

Εξήγησε ότι η πατρίδα μας, «εν αντιθέσει με πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντιμετωπίζει ζωντανή, υπαρκτή και διακηρυγμένη απειλή».

«Απέναντι σε αυτή την απειλή υπάρχει ένας θεσμός, ο οποίος εγγυάται την ασφάλεια της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Εγγυάται τα συνταγματικά όρια του Ελληνισμού, τα όρια της ελληνικής επικράτειας, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτός ο θεσμός είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας» ανέλυσε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις στον 21ο αιώνα, για να επιτελέσουν τη συνταγματική τους αποστολή απέναντι στην καθεμία και στον καθένα από εσάς, πρέπει να αλλάξουν συνολικά. Γιατί οι καιροί αλλάζουν. Ζούμε μια επανάσταση στην Άμυνα. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα και αυτό κάνουμε» πρόσθεσε.

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ανέφερε ότι είναι «μια ολιστική προσέγγιση απέναντι στην ανάγκη άμυνας της χώρας» και αφορά σε πέντε διαφορετικά πεδία μάχης: τη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, το διάστημα και τον κυβερνοχώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ