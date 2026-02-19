74.750 Επαγγελματίες έζησαν τον παλμό της HORECA 2026!

Χιλιάδες επαγγελματίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, 500 κορυφαίοι εκθέτες και ένα φανταστικό vibe! Για τέσσερις ημέρες, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτύπησε δυνατά στο Metropolitan Expo. 74.750 δραστήρια στελέχη έφυγαν γεμάτοι εικόνες, νέες ιδέες, έμπνευση, συνεργασίες και αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα της επιχείρησής τους.

Πέρα από μια έκθεση, η HORECA είναι μια εμπειρία που συνδυάζει πάθος, γνώση και νέες τάσεις. Στο φετινό τετραήμερο, 74.750 visionaries του τουρισμού και της εστίασης συναντήθηκαν για να ανακαλύψουν το μέλλον του κλάδου. Η HORECA 2026 απέδειξε πως αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, προσφέροντας πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες αιχμής που οδηγούν στην υγιή ανάπτυξη.

Οι 500 εκθέτες παρουσίασαν τις πιο custom & premium προτάσεις τους και προσέφεραν μια ολιστική ματιά στις παγκόσμιες τάσεις συναντώντας παλιούς και νέους συνεργάτες. Από το hospitality και το fine dining μέχρι το bakery και το coffee industry, οι πιο πρωτοποριακές λύσεις της αγοράς "συστήθηκαν" σε επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία ποιότητα.



Παράλληλα, το 56,5 % των επισκεπτών προήλθε από την επαρχία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι decision makers από όλη την Ελλάδα εμπιστεύονται την HORECA για την αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους μέσα από σύγχρονες υπηρεσίες και διεθνή brands.

Παλμός καινοτομίας και έμπνευσης στα Special Events της HORECA!

Οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης έκλεψαν για ακόμα μια φορά τις εντυπώσεις. Στο HORECA Business Lab, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης ανακάλυψαν νέα εργαλεία marketing και management μέσα από διαδραστικά workshops. Την ίδια στιγμή, η σκηνή του Coffee Championships 2026 by SCA Greece «φλεγόταν» από τον ανταγωνισμό των κορυφαίων baristas, ενώ στο Gastronomy Lab, ένα all-star line up από chefs παρουσίασαν το μέλλον της βιώσιμης γαστρονομίας και τις πιο σύγχρονες μαγειρικές τάσεις.

Η ΗΟRECA 2026 κατέκτησε τους επαγγελματίες του κλάδου. Στελέχη από όλη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό, ήρθαν, είδαν και δήλωσαν εντυπωσιασμένοι!

Το κλίμα αισιοδοξίας και ενθουσιασμού είναι διάχυτο στις δηλώσεις των επισκεπτών καθώς ανακάλυψαν πρωτοποριακά προϊόντα, φρέσκιες ιδέες και πραγματοποιήσαν ουσιαστικές επαφές. Η έκθεση απέδειξε πως παραμένει ο κορυφαίος προορισμός για όσους αναζητούν την επόμενη μεγάλη καινοτομία για την επιχείρησή τους.

Ας δούμε τι είπαν ….

Σας ευχαριστούμε για την ενέργεια και την εμπιστοσύνη σας.

Ραντεβού στην επόμενη HORECA, 12-15 Φεβρουαρίου 2027!