Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχοι για βάναυσες τιμωρίες παιδιών ο Αντώνιος Παπανικολάου και τέσσερις συνεργάτες του

Την ενοχή του ιδρυτή της οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου» Αντώνη Παπανικολάου και τεσσάρων από τους έξι συγκατηγορούμενους του για πράξεις βάναυσων τιμωριών σε παιδιά φιλοξενούμενα σε δομές της ΜΚΟ, αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων.

Η απόφαση ενοχής του Εφετείου σε ό,τι αφορά τον πατέρα Αντώνιο περιλαμβάνει τις 9 από τις 19 πράξεις του κατηγορητηρίου. Σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί για πέντε πράξεις.

Σύμφωνα με την απόφαση που ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου, ο Αντώνιος Παπανικολάου κρίθηκε ένοχος, κατά περίπτωση για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Παράλληλα ενοχή αποφάσισαν οι εφέτες και για τέσσερις συνεργάτες του ιδρυτή της οργάνωσης, εργαζόμενους και στελέχη της Κιβωτού, οι οποίοι καταδικάστηκαν ανά περίπτωση για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλής σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης.

Οι εφέτες απάλλαξαν πλήρως από τις κατηγορίες, δύο κατηγορούμενους.

Μεταξύ εκείνων που κηρύχθηκαν ένοχοι είναι πρώην μέλος του ΔΣ της Κιβωτού, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής Βόλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ