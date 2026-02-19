Ιράν: «Καμία χώρα δεν μπορεί να μας στερήσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου»

Ειδήσεις | Διεθνή

Ο επικεφαλής του ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Μοχαμάντ Εσλαμί δήλωσε σήμερα ότι καμία χώρα δεν μπορεί να στερήσει από την Τεχεράνη το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου, στο πλαίσιο εντάσεων με την Ουάσινγκτον και συνομιλιών που αποσκοπούν στην εξεύρεση συμφωνίας.

«Η βάση της πυρηνικής βιομηχανίας είναι ο εμπλουτισμός. Ό,τι και να θέλετε να κάνετε στην πυρηνική διαδικασία, χρειάζεστε πυρηνικό καύσιμο», σημείωσε ο Εσλαμί σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Ετεμάντ.

«Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα προοδεύει σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και καμία χώρα δεν μπορεί να στερήσει από το Ιράν το δικαίωμα να επωφεληθεί ειρηνικά από αυτήν την τεχνολογία», πρόσθεσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

