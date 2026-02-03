Αλεξοπούλου: Προβληματική η έκφραση «ο τζάμπας πέθανε» - Ζητώ συγγνώμη

Συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, «αν με την διατύπωσή μου προκάλεσα το κοινό αίσθημα» ζήτησε η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου

Συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, «αν με την διατύπωσή μου προκάλεσα το κοινό αίσθημα» ζήτησε η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, για την έκφρασή της «ο τζάμπας πέθανε» που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

«Η έκφραση μου προφανώς και δεν απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς, αλλά στην αντιπολίτευση και στις λογικές των λεφτόδεντρων και των λεφτά υπάρχουν», τόνισε η κα Αλεξοπούλου μιλώντας στον ΑΝΤ1, συμπληρώνοντας πως: «κατανοώ όμως ότι από τη στιγμή που υπήρξαν τόσες αντιδράσεις, η διατύπωση μου ήταν προβληματική».

Υπενθυμίζεται πως απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το υψηλό κόστος στέγασης που καλούνται να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί και το οποίο είναι δυσανάλογο με τους μισθούς τους, η κα Αλεξοπούλου σημείωσε: «Ο τσάμπας πέθανε και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Ποιος θα το πληρώσει;».

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η τοποθέτηση της Χριστίνας Αλεξοπούλου «δεν απευθυνόταν στους πολίτες αλλά στα κόμματα», διευκρινίζοντας ότι δεν αφορούσε «έναν λαό που υπέστη τόσο μεγάλη δοκιμασία στα μνημόνια».

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το μήνυμα που επιδίωκε να εκπέμψει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν πως «η λογική επί ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια επί Αλέξης Τσίπρας έχει περάσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν», και ότι η αιχμή αφορούσε την αντιπολίτευση, όχι την κοινωνία.