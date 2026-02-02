Wall Street: Επιστροφή στα «πράσινα» στην πρεμιέρα του Φεβρουαρίου

Ράλι 500 μονάδων για τον Dow Jones, τερματίστηκε το αρνητικό σερί του S&P 500.

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της πρώτης ημέρας του Φεβρουαρίου οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με τους επενδυτές να αφήνουν πίσω τους τριγμούς που έφερε η «βουτιά των προηγούμενων ημερών» σε πολύτιμα μέταλλα και bitcoin και τον S&P 500 να τερματίζει το πτωτικό του σερί, φτάνοντας κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones πρόσθεσε 540 μονάδες ή 1,10% για να κλείσει στα επίπεδα των 49.421 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,55% και διαμορφώθηκε στις 6.977 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να καταγράφει κέρδη 0,55% και να κλείνει στις 23.594 μονάδες.

Σημειώνεται πως τον προηγούμενο μήνα, ο S&P 500 και ο Dow πρόσθεσαν 1,4% και 1,7% αντίστοιχα, ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 κατέγραψε άλμα πάνω από 5%.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ισχυρές απώλειες άνω του 7% κατέγραψε η μετοχή της Disney, παρά την υπέρβαση των εκτιμήσεων των αναλυτών για τα κέρδη στο προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία αναμένει για το 2026 «μέτρια» ανάπτυξη στα λειτουργικά έσοδα λόγω των αντιξοοτήτων στις επισκέψεις στα θεματικά της πάρκα.

Η αγορά ταρακουνήθηκε στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Ιανουαρίου, επηρεαζόμενη από το sell off που σημειώθηκε στις τιμές των μετάλλων -κυρίως του χρυσού και του ασημιού- και των κρυπτονομισμάτων, εν μέσω ανησυχίας για την πορεία που θα ακολουθήσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζας των ΗΠΑ στη νομισματική της πολιτική τους επόμενους μήνες, στον απόηχο της ανακοίνωσης Τραμπ για τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στο τιμόνι της Fed.

Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 80.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ενώ χρυσός και ασήμι «βούτηξαν» κατά 10% και 30% αντίστοιχα, πριν μπουν σε πορεία σταθεροποίησης στην διάρκεια της Δευτέρας.

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο νέος γύρος ανακοινώσεων των εισηγμένων για τις επιδόσεις τους στο προηγούμενο τρίμηνο, με περισσότερες από 100 εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των Amazon και Alphabet.

Μέχρι στιγμής, περίπου το 1/3 των εταιρειών του S&P 500 έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα και περίπου το 78% αυτών έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες, σύμφωνα με το FactSet.

Στα «μάκρο» της ημέρας, απροσδόκητη ανάπτυξη της αμερικανικής μεταποίησης τον Ιανουάριο, στα επίπεδα του 2022, έδειξε ο δείκτης PMI του Institute for Supply Management (ISM), τροφοδοτούμενος από τη σταθερή αύξηση των νέων παραγγελιών και της παραγωγής. Ο μεταποιητικός δείκτης PMI του ISM αυξήθηκε από 47,9 σε 52,6, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Υπενθυμίζεται ότι μετρήσεις πάνω από το 50 δείχνουν επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και κάτω από το 50 συρρίκνωση.