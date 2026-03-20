Scope Ratings: Αμετάβλητη η αξιολόγηση ΒΒΒ του ελληνικού χρέους, διατηρεί θετικό outlook

Αμετάβλητη στη βαθμίδα ΒΒΒ διατηρεί την αξιολόγηση του ελληνικού χρέους, καθώς και το θετικό outlook, η Scope Ratings.

Ο οίκος κάνει λόγο για ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, που έχουν θέσει τον λόγο του δημόσιου χρέους σε σταθερή καθοδική τροχιά, καθώς και για ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη μέση διάρκεια, κατά κύριο λόγο σταθερά επιτόκια, σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα και υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης από τον επίσημο τομέα.

Η Scope υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ισχυρής ευρωπαϊκής θεσμικής στήριξης προς την Ελλάδα, καθώς και την επίδραση της χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω του προγράμματος NextGenerationEU, που στηρίζει τις επενδύσεις, την ενεργειακή μετάβαση και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

Μεταξύ των προκλήσεων για την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, οι αναλυτές της Scope προσδιορίζουν το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο όπως εξηγούν παραμένει σημείο ευπάθειας παρά την πτωτική του πορεία, καθώς η βραδύτερη ανάπτυξη και το αυξανόμενο κόστος της γήρανσης του πληθυσμού είναι πιθανό να επιβραδύνουν τη μείωσή του με την πάροδο του χρόνου.

Επίσης, τους διαρθρωτικούς περιορισμούς στη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα και οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις και, τέλος, τις εξωτερικές ανισορροπίες, που αποτυπώνονται στα επαναλαμβανόμενα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και στη μεγάλη αρνητική καθαρή διεθνή επενδυτική θέση, παράλληλα με μια οικονομία εξαρτημένη από τις υπηρεσίες και εκτεθειμένη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς.

Στο βασικό σενάριο της Scope, το ελληνικό δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από περίπου 145% του ΑΕΠ το 2025 σε περίπου 127% έως το 2030, με στήριξη, μεταξύ άλλων, από τα σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα και τη βελτιωμένη φορολογική συμμόρφωση, ενώ ο μέσος ρυθμός πραγματικής ανάπτυξης για την περίοδο 2025-2030 εκτιμάται σε 1,75%.

Τα μεγάλα ταμειακά αποθέματα του δημόσιου τομέα και η βελτιούμενη κατάσταση του τραπεζικού συστήματος ενισχύουν περαιτέρω τη χρηματοπιστωτική ανθεκτικότητα, όπως σημειώνει ο οίκος, που όμως τονίζει ότι οι προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του χρέους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμένουν.