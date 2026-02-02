Επεκτάθηκαν οι απώλειες για τα πολύτιμα μέταλλα: Πιέσεις για χρυσό και ασήμι

Ο χρυσός στην αγορά σποτ έχασε 3,8% στα 4.679,99 δολάρια. Το ασήμι απώλεσε περισσότερο από 6% στα 79 δολάρια.

Συνεχίστηκε το πτωτικό σερί για τα πολύτιμα μέταλλα τη Δευτέρα, τα οποία «κατακρημνίστηκαν» κατά την τελευταία συνεδρίαση του Ιανουαρίου, επεκτείνοντας τις απώλειές τους.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός στην αγορά σποτ έχασε 3,8% στα 4.679,99 δολάρια η ουγγιά έχοντας διολισθήσει μέχρι και 6% στα 4.538 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την βουτιά σχεδόν 10% την Παρασκευή, όταν οι τιμές έπεσαν κάτω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Φεβρουαρίου αποδυναμώθηκαν κατά 1,2% στα 4.687,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι, το οποίο είχε εκτοξευθεί παράλληλα με τον χρυσό λόγω της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια, απώλεσε περισσότερο από 6% στα 79 δολάρια (έχοντας πέσει 12% στα 74,36 δολάρια) μετά την κατακρήμνιση 30% της Παρασκευής, στη χειρότερη ημέρα του από τον Μάρτιο του 1980. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι άγριες διακυμάνσεις αντανακλούν την πολύ αναγκαία διόρθωση των πολύτιμων μετάλλων μετά από μήνες αδιάκοπων κερδών και όχι μια αντιστροφή της ευρύτερης ανοδικής τάσης.

Η τιμή του ασημιού εξακολουθεί να μετρά κέρδη 16% από την αρχή του έτους, ενώ ο χρυσός κινείται στο +8%, με αμφότερα τα πολύτιμα μέταλλα να πετυχαίνουν ρεκόρ το 2025 με άλμα 65% και 145% αντίστοιχα.

Ο δείκτης του δολαρίου έχει ενισχυθεί κατά περίπου 0,8% από την Πέμπτη. Το ισχυρότερο δολάριο καθιστά τον χρυσό λιγότερο ελκυστικό για τους ξένους αγοραστές, ενώ τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος της κατοχής του non-interest-paying μετάλλου, καθιστώντας τα αμερικανικά ομόλογα πιο ελκυστικά ως ασφαλές καταφύγιο.

«Η υποχώρηση του χρυσού είναι κλασική μετά από μια εξαιρετική πορεία. Το profit taking, το σταθερό δολάριο και οι εξελίξεις στη Fed οφείλονται για την κάθοδο. Ο Γουόρς έχει υποστηρίξει μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική και η ανακοίνωσή του ως υποψήφιος πρόεδρος της Fed έχει ενισχύσει το δολάριο. Η τιμή του χρυσού θα παραμείνει στα ύψη εν μέσω αστάθειας καθώς οι αγορές αναμένουν περαιτέρω διευκρινίσεις για στάση της επιλογής Τραμπ» υπογράμμισε ο επικεφαλής Ασίας και Μέσης Ανατολής στην CMC Markets.