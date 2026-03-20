«Θρίλερ» για τη μετοχή της Super Micro- «Βουτιά» 30% μετά το κατηγορητήριο για τον ιδρυτή

Η μετοχή της Super Micro υποχωρεί κατά 29% μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του συνιδρυτή Wally Liaw για παραβίαση των κανόνων εξαγωγών.

Η μετοχή της Super Micro Computer γνωρίζει μια από τις μεγαλύτερες πτώσεις στην ιστορία της, καθώς η Wall Street αξιολογεί τις επιπτώσεις του κατηγορητηρίου που βαραίνει έναν από τους ιδρυτές για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων ελέγχου των εξαγωγών.

Αυτή την ώρα η μετοχή «βυθίζεται» 30% και, αν η τάση διατηρηθεί, θα είναι η τρίτη χειρότερη ημερήσια απόδοση που έχει καταγράψει.

Αν και η ίδια η κατασκευάστρια server δεν κατονομάστηκε στο πρόσφατα αποκαλυφθέν κατηγορητήριο, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον Wally Liaw, συνιδρυτή της Super Micro, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και αντιπρόεδρο του τομέα ανάπτυξης, για συμμετοχή σε ένα σχέδιο που εξέτρεπε παράνομα προηγμένα τσιπ της Nvidia στην Κίνα.

Ο Liaw είχε παραιτηθεί από την Super Micro το 2018 μετά από ένα λογιστικό σκάνδαλο, αλλά επαναπροσλήφθηκε ως υπάλληλος πλήρους απασχόλησης το 2022 και διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το επόμενο έτος.

«Είναι ένα πράγμα να σε εξαπατούν μια φορά απατεώνες υπάλληλοι που (υποτίθεται) διαπράττουν έγκλημα μπροστά στη μύτη σου, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να προσλαμβάνεις ξανά το ίδιο άτομο (ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου επίσης) και αργότερα το ίδιο άτομο (υποτίθεται) να κάνει κάτι χειρότερο όπως αυτό», έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες του ο αναλυτής της Bernstein, Μαρκ Νιούμαν.

Το κατηγορητήριο «εγείρει σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Η Super Micro προσπάθησε αμέσως να αποστασιοποιηθεί από τους δύο υπαλλήλους και έναν εργολάβο που κατηγορούνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. «Η συμπεριφορά αυτών των ατόμων που αναφέρεται στο κατηγορητήριο αποτελεί παραβίαση των πολιτικών και των ελέγχων συμμόρφωσης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας παράκαμψης των ισχυόντων νόμων και κανονισμών ελέγχου εξαγωγών», ανέφερε η Super Micro σε δελτίο τύπου.

Η εταιρεία «διατηρεί ένα ισχυρό πρόγραμμα συμμόρφωσης και έχει δεσμευτεί για την πλήρη τήρηση όλων των ισχυόντων νόμων και κανονισμών ελέγχου εξαγωγών και επανεξαγωγών των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα;

Ο Liaw, μαζί με τον συνάδελφό του υπάλληλο της Super Micro, Ruei-Tsang Chang, και τον εργολάβο Ting-Wei Sun, κατηγορούνται ότι συνεργάστηκαν με εταιρεία στη Νοτιοανατολική Ασία για να παραγγείλουν πολλούς servers της αμερικανικής εταιρείας και στη συνέχεια να προωθήσουν την «μεταφόρτωση στην Κίνα».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι τρεις κανόνισαν την παράνομη εκτροπή διακομιστών αξίας 2,5 δισ. δολαρίων. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι για το σχέδιο χρησιμοποιήθηκαν πιστολάκια μαλλιών για τη μεταφορά σειριακών αριθμών από πραγματικούς διακομιστές Super Micro σε «ψευδείς» εκδόσεις, προκειμένου να αποκρυφθεί από τους επιθεωρητές ότι οι πραγματικοί διακομιστές Super Micro βρίσκονταν στην Κίνα.

«Το βασικό ερώτημα είναι αν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση «αθέμιτης συμπεριφοράς υπαλλήλων» ή για απόδειξη συστημικών κενών συμμόρφωσης στις παγκόσμιες πωλήσεις και τις λειτουργίες καναλιών [της Super Micro]», έγραψε ο Newman της Bernstein.

Θα χάσει η Super Micro πωλήσεις;

Ο Newman αναρωτήθηκε αν η Nvidia θα «αισθανθεί την ανάγκη να αποστασιοποιηθεί περαιτέρω» από την Super Micro μετά το σκάνδαλο.

Εάν ναι, η Super Micro θα μπορούσε να χάσει την προμήθεια μονάδων επεξεργασίας γραφικών Nvidia, «κάτι που με τη σειρά του θα μπορούσε να έχει καταστροφικές επιπτώσεις» για την εταιρεία, έγραψε ο Newman.

Ο Matt Bryson του Wedbush είδε επίσης «περιθώρια ανησυχίας για το πώς αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει την επιχείρηση [της Super Micro], συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών της με προμηθευτές και πελάτες».

Γνώριζε κάτι η Nvidia;

Η μετοχή της Nvidia κινείται επίσης πτωτικά, αλλά ο Νιούμαν δεν πιστεύει ότι η εταιρεία έκανε «κάποιο λάθος» στο επίμαχο σχέδιο.

«Πουθενά» στο κατηγορητήριο «δεν υπονοείται ότι η Nvidia είχε τη γνώση ή την υπόνοια για το τι μπορεί να συνέβαινε (υποτίθεται) και είμαστε βέβαιοι ότι η εταιρεία λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τις ευθύνες της σχετικά με το τρέχον καθεστώς ελέγχου των εξαγωγών», σημείωσε ο Νιούμαν.