Τριγμοί στη Wall Street λόγω Μέσης Ανατολής - Εβδομαδιαίες απώλειες

Ισχυρό πλήγμα δέχτηκαν την Παρασκευή οι δείκτες στη Wall Street ολοκληρώνοντας την τέταρτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μην εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης και τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Φυσικά, από το επενδυτικό μικροσκόπιο δεν ξέφυγαν η απόφαση της Fed για τα επιτόκια και η Συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ καθώς υπάρχουν φόβοι για αναθέρμανση της πληθωριστικής λαίλαπας από το ξέσπασμα ενεργειακής κρίσης από την σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν - Ισραήλ, απομακρύνοντας από τον ορίζοντα τυχόν μειώσεις στο κόστος δανεισμού.

Σε αυτό το κλίμα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,96% ή 443,96 μονάδες στις 45.577 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 1,51% ή 100,01 μονάδες στις 6.506 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 2,01% ή 443,08 μονάδες στις 21.647 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 έχει σημειώσει απώλειες 1,9%, ενώ ο Nasdaq και ο Dow Jones βρίσκονται χαμηλότερα κατά 2,1% ο καθένας.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Super Micro έκανε «βουτιά» άνω του 33% καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις επιπτώσεις του κατηγορητηρίου που βαραίνει έναν από τους ιδρυτές για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων ελέγχου των εξαγωγών. Αν και η ίδια η κατασκευάστρια server δεν κατονομάστηκε στο πρόσφατα αποκαλυφθέν κατηγορητήριο, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον Wally Liaw, συνιδρυτή της Super Micro, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και αντιπρόεδρο του τομέα ανάπτυξης, για συμμετοχή σε ένα σχέδιο που εξέτρεπε παράνομα προηγμένα τσιπ της Nvidia στην Κίνα.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται αφότου η WSJ ανέφερε, επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ, ότι το Πεντάγωνο αποστέλλει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, το CBS News ανέφερε ότι γίνονται «εντατικές προετοιμασίες» για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές.

Από την άλλη, έγινε γνωστό ότι το Ιράκ κήρυξε καθεστώς ανωτέρας βίας σε όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα που εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες. Αυτό προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 122 δολάρια ανά βαρέλι και το WTI να διαπραγματεύεται πάνω από 98 δολάρια ανά βαρέλι.

«Αν πρόκειται για κλιμάκωση που περιλαμβάνει την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος, τότε πιθανότατα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον για μερικές ακόμη εβδομάδες μια αγορά με υψηλές τιμές πετρελαίου και βενζίνης. Όλοι παρακολουθούν με αγωνία κάθε είδηση σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές στην περιοχή», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Baird, Ross Mayfield, στο CNBC.

«Ειλικρινά, οι αγορές μετοχών δεν έχουν υποστεί ακόμη πτώση που να αντανακλά αυτό το γεγονός, οπότε ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω πτωτικές τάσεις στο μέλλον», πρόσθεσε.