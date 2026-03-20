ΑΑΔΕ: Ψηφιακή διεκπεραίωση των εξαγωγών μέσω του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (AES)

Σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εμπορίου προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενισχύοντας την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των εξαγωγικών διαδικασιών.

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και με την πλήρη εφαρμογή του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (AES), καθιερώνεται η υποχρεωτική ψηφιακή γνωστοποίηση άφιξης και εξόδου των εμπορευμάτων μέσω των μηνυμάτων ΙΕ507 και ΙΕ590.

Η υποχρεωτική ψηφιακή υποβολή αφορά:

Τα εμπορεύματα που εγκαταλείπουν οδικώς το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς με Ενιαία Σύμβαση Μεταφοράς.

Περιπτώσεις τελωνειακής αντιπροσώπευσης όπου ο διασαφιστής πρέπει να είναι ο κάτοχος της άδειας για τη χρήση της απλούστευσης.

Οφέλη της νέας διαδικασίας

Η εφαρμογή του AES προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς:

Επιταχύνει την ολοκλήρωση των εξαγωγών και διευκολύνει το εμπόριο.

Ευθυγραμμίζει τη χώρα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας.

Διασφαλίζει ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών.

Ενισχύει την τελωνειακή επιτήρηση και τη συμμόρφωση στις διατυπώσεις εξαγωγής.

Η ψηφιακή εφαρμογή AES είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Τελωνειακές Υπηρεσίες> Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών AES P1.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών AES P1.