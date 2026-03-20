Βρετανία: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008 το κόστος δανεισμού

Στο υψηλότερο επίπεδο από την οικονομική κρίση του 2008 εκτοξεύτηκε σήμερα το κόστος δανεισμού της βρετανικής κυβέρνησης, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να ξεπερνά το 5%, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να προεξοφλήσουν τον ολοένα και αυξανόμενο κίνδυνο πληθωρισμού αλλά και την ενισχυμένη πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων αργότερα φέτος.

Τα κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου -γνωστά ως gilts- έχουν υποστεί απότομη ανατιμολόγηση εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν. Οι αποδόσεις του 10ετούς gilt έχουν αυξηθεί κατά περίπου 68 μονάδες βάσης στις 15 ημέρες διαπραγμάτευσης από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ η απόδοση του 2ετούς gilt έχει προσθέσει περίπου 97 μονάδες βάσης.

Η αγορά ομολόγων της Βρετανίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, εν μέρει λόγω της εξάρτησής της από την εισαγόμενη ενέργεια. Ο πόλεμος και ο επακόλουθος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ οδήγησαν σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ακόμα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε το υψηλότερο κόστος δανεισμού της κυβέρνησης από οποιοδήποτε άλλο έθνος της G7, με τα μακροπρόθεσμα 20ετή και 30ετή gilts να διαπραγματεύονται πολύ πάνω από το κρίσιμο όριο του 5%. Οι αποδόσεις αυτών των ομολόγων αυξήθηκαν κατά περίπου 9 και 7 μονάδες βάσης, αντίστοιχα, σήμερα.