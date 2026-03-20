«Βουτιά» σχεδόν 10% στην εβδομάδα για τον χρυσό

«Βουτιά» 9,6% στην εβδομάδα για τον χρυσό

Απώλειες κατέγραψε την Παρασκευή ο χρυσός καθώς το δολάριο ενισχύθηκε από την είδηση ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας ανησυχίες για αύξηση των τιμών του πετρελαίου, του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

Ειδικότερα, στην αγορά spot ο χρυσός υποχώρησε 1,8% στα 4.563,64 δολάρια ανά ουγγιά, παρά το γεγονός πως ενδοσυνεδριακά έφτασε να ενισχύεται έως και 1%. Τα futures του χρυσού διολίσθησαν κατά 0,7% στα 4.574,9 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός έχει καταγράψει τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από τον Σεπτέμβριο του 2011, με «βουτιά» 9,6%.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε κατά 4,8% στα 69,39 δολάρια, ενώ η πλατίνα σημείωσε πτώση 0,9% στα 1.953,18 δολάρια. Το παλλάδιο έχασε 1,6% στα 1.423,59 δολάρια.

«Ο χρυσός και το ασήμι σημειώνουν πτώση, καθώς οι αγορές αντιμετωπίζουν το συνηθισμένο κλίμα ανησυχίας εν όψει του Σαββατοκύριακου», δήλωσε ο ανεξάρτητος έμπορος μετάλλων Tai Wong, προσθέτοντας: «Τα μέταλλα είναι ιδιαίτερα ασταθή μετά τη δραματική πτώση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα λόγω των φόβων για αύξηση των επιτοκίων. Η κατάσταση αναμένεται να σταθεροποιηθεί σύντομα, αλλά η πορεία δεν θα είναι ομαλή».