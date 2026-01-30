«Πράσινος» ο Ιανουάριος για τις ευρωαγορές - Ο 7ος σερί κερδοφόρος μήνας για Stoxx 600

Πρόκειται για την έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο του πανευρωπαϊκού δείκτη - στο μεγαλύτερο σερί μηνιαίων κερδών από το 2021.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες στις ευρωαγορές τη συνεδρίαση της Παρασκευής αλλά και τον Ιανουάριο, καθώς το επενδυτικό κοινό δεν «φοβήθηκε» από τα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν αυτόν τον μήνα και τις συνεχείς γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ουκρανία, Κίνα, Ιράν, Βενεζουέλα, αλλά τις ανησυχίες για το εμπόριο ελέω των αμερικανικών δασμών.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Ιανουαρίου, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,54% στις 610,42 μονάδες, ολοκληρώνοντας τον πρώτο μήνα του 2026 σε θετικό έδαφος. Μάλιστα, είναι η έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδός του - στο μεγαλύτερο σερί μηνιαίων κερδών από το 2021.

Ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,98% στις 5.949 μονάδες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι είναι «πολύ επικίνδυνο» για το Ηνωμένο Βασίλειο να συνάπτει συμφωνίες με την Κίνα ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε 4ήμερη επίσκεψη στην Κίνα, όπου ελπίζει να αποκαταστήσει τους δεσμούς μεταξύ Λονδίνου και Πεκίνου.

Παράλληλα, ο Τραμπ έπεισε τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν να μην χτυπήσει την Ουκρανία για μία εβδομάδα εξαιτίας των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που δοκιμάζουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις. Το πώς τελικά θα δράσει το Κρεμλίνου στην Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τεστ για την προθυμία της Μόσχας να τηρήσει τις συμφωνίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,85% στις 24.515 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,79% στις 8.138 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σκαρφάλωσε 0,53% στις 10.226 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αναρριχήθηκε 1,01% στις 45.529 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 0,97% στις 17.749 μονάδες.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές διεθνώς εξέτασαν την επιλογή του Κέβιν Γουόρς από τον Ντόναλντ Τραμπ ως διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ την Παρασκευή. Ο πρώην διοικητής της Fed την περίοδο 2006-2011, είναι 55χρονος οικονομολόγος, συνδεδεμένος με το Ινστιτούτο Hoover. Αν και στο παρελθόν θεωρούνταν «γεράκι», πλέον εμφανίζεται πιο δεκτικός σε μειώσεις επιτοκίων. Διατηρεί, επίσης, οικογενειακές σχέσεις με το περιβάλλον Τραμπ.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Adidas ενισχύθηκε κατά σχεδόν 4% την Παρασκευή, αφού ο γερμανικός γίγαντας αθλητικών ειδών ανακοίνωσε πως τα έσοδά του αυξήθηκαν 13% το 2025, στο ρεκόρ των 24,8 δισ. ευρώ.

Ο τίτλος της ισπανικής τράπεζας CaixaBank σημείωσε άλμα 6,75% καθώς τα καθαρά κέρδη της ισπανικής τράπεζας σημείωσαν άνοδο 1,8% στα 5,89 δισ. ευρώ, τα μερίσματα αυξήθηκαν 15% στα 0,50 ευρώ ανά μετοχή, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική χρονιά», ενώ αναβάθμισε τους στόχους ανάπτυξης και κερδοφορίας του 2026.

Αυτόν τον μήνα οι επενδυτές «αναθάρρεψαν» μετά την είδηση πως η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσαν μια «ιστορική» συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, που χαρακτηρίστηκε ως «η μητέρα όλων των συμφωνιών», όπως δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ομιλία του την Τρίτη, στο πλαίσιο της India Energy Week.

Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου (FTA) που υπεγράφη με την ΕΕ -η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου- θα συμπληρώσει επίσης τις εμπορικές συμφωνίες της Ινδίας με τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών, σημείωσε ο Μόντι.