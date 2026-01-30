Ο Τραμπ θεωρεί «πολύ επικίνδυνη» την επιδίωξη της Βρετανίας να προσεγγίσει την Κίνα

A Aμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στη δήλωση του Bρετανού πρωθυπουργού πως είναι «ζωτικής» σημασίας για τη χώρα του η βελτίωση της σχέσης με την Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Πέμπτη «πολύ επικίνδυνη» την επιδίωξη της Βρετανίας να επιδιώξει προσέγγιση με την Κίνα, απευθυνόμενος στον Τύπο καθώς προσερχόταν σε avant-première στην Ουάσιγκτον ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.

«Είναι πολύ επικίνδυνο γι’ αυτούς να το κάνουν αυτό», είπε ο Aμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στη δήλωση του Bρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, σε επίσκεψή του στο Πεκίνο χθες, πως είναι «ζωτικής» σημασίας για τη χώρα του η βελτίωση της σχέσης με την Κίνα.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο κ. Στάρμερ εξήραν κατά τη διάρκεια συνάντησής τους τη βελτίωση της διμερούς σχέσης, που έκριναν ότι είναι απαραίτητη, παρότι συνεχίζουν να υπάρχουν βαθιές διαφωνίες.

Επρόκειτο για την πρώτη επίσκεψη επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης από το 2018, που ακολούθησε σειρά επισκέψεων άλλων δυτικών ηγετών, που προωθούν προσέγγιση με το Πεκίνο καθώς οι ΗΠΑ, παραδοσιακός σύμμαχός τους, έχουν πλέον κυβέρνηση πολύ πιο απρόβλεπτη.

«Νομίζω πως είναι ακόμη πιο επικίνδυνο για τον Καναδά να έχει δοσοληψίες με την Κίνα», είπε ακόμη ο ρεπουμπλικάνος. «Ο Καναδάς δεν τα πάει καλά (...) και δεν μπορείς να βλέπεις την Κίνα ως λύση», πρόσθεσε.

