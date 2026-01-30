Επαναγορά μετοχών ύψους έως και 1 δισ. ευρώ το 2026 αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο μετά τις πωλήσεις ρεκόρ του 2025 προγραμματίζει η Adidas.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπιόρν Γκούλντεν, ο οποίος ηγήθηκε της Puma πριν ενταχθεί στην Adidas το 2023, δήλωσε ότι η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει το επίπεδο των «πωλήσεων σε υψηλό επίπεδο και τις εκπτώσεις υπό έλεγχο».

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,8% στα 24,8 δισ. ευρώ το 2025, με τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου να αυξάνονται κατά 1,9% στα 6,076 δισ. ευρώ. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG ανέμεναν, κατά μέσο όρο, πωλήσεις 24,95 δισ. ευρώ για ολόκληρο το έτος και 6,189 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 54% στα 2,06 δισ. ευρώ, που ισοδυναμεί με διψήφια ανάπτυξη σε όλες τις αγορές. Η μετοχή της Adidas έχει υποχωρήσει κατά 15% μέχρι στιγμής φέτος, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ως βαρίδια τον σκληρό ανταγωνισμό στο λιανεμπόριο, την προσοχή αγοραστών και επενδυτών σε νεότερα ονόματα όπως η On και η Asics, καθώς και την ανάκαμψη της αμερικανικής ανταγωνίστριας Nike.

Η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών τον Οκτώβριο είχε προειδοποιήσει για εκτεταμένες εκπτώσεις σε απάντηση στις ανησυχίες για το εάν οι δασμοί Τραμπ θα τρομάξουν τους καταναλωτές, ενώ θα χρηματοδοτήσει το buyback μέσα από την «ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών το 2026».