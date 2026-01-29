Γεωπολιτικό ρίσκο εκτοξεύει τις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα ανοδικά σήμερα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενέτεινε τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά αργού.

Το Brent έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, καθώς οι αγορές αποτίμησαν τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο στη Μέση Ανατολή. Το συμβόλαιο Μαρτίου ενισχύθηκε κατά 3,4%, στα 70,71 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 3,5%, κλείνοντας στα5,42 δολάρια 6, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η άνοδος επιταχύνθηκε μετά τις σκληρές δηλώσεις της Ουάσιγκτον, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει δημόσια τις απειλές προς την Τεχεράνη και να την καλεί να αποδεχθεί μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε εντολή του προέδρου, εξέλιξη που τροφοδότησε σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη σύγκρουση ή ακόμα και η απειλή αποκλεισμού των ιρανικών εξαγωγών θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την προσφορά, ιδιαίτερα αν επηρεαστούν οι θαλάσσιες μεταφορές στον Περσικό Κόλπο. Όπως σημειώνουν, ακόμη και η απομάκρυνση μέρους της ιρανικής παραγωγής -η οποία ανέρχεται σε περίπου 3,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως- θα αρκούσε για να στηρίξει τις τρέχουσες υψηλές τιμές και ενδεχομένως να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο.

Παρότι το Ιράν δήλωσε επισήμως ότι παραμένει ανοικτό στον διάλογο, ξεκαθάρισε ότι θα απαντήσει δυναμικά σε περίπτωση επίθεσης, με την αγορά να εκτιμά πως η διπλωματία δεν δείχνει προς το παρόν να σημειώνει πρόοδο. Αυτό το κλίμα αβεβαιότητας ήταν ο βασικός καταλύτης πίσω από το σημερινό ράλι στις τιμές του πετρελαίου.