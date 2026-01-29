Ασταμάτητος ο χρυσός: Ξεπέρασε και τα 5.500 δολάρια - «Πετάνε» και τα άλλα μέταλλα

Δεν έχει προηγούμενο το ράλι που καταγράφουν τα πολύτιμα μέταλλα, καθώς ο χρυσός, ο χαλκός και το ασήμι έφτασαν σε φρέσκα ιστορικά υψηλά.

Δεν έχει προηγούμενο το ράλι που καταγράφουν τα πολύτιμα μέταλλα, καθώς ο χρυσός, ο χαλκός και το ασήμι έφτασαν σε φρέσκα ιστορικά υψηλά καθώς το δολάριο εμφανίζεται αισθητά πιο αδύναμο τις τελευταίες ημέρες και στον αντίποδα αυξάνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις σε όλα τα σημεία του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός σημείωσε κέρδη 2,7% στα 5.564 δολάρια ανά ουγγιά, ενισχύοντας την άνοδο αυτού του μήνα σε περίπου 29%.

Το ασήμι επέκτεινε την φετινή άνοδο στο 66%, μετά από άνοδο 148% το 2025.

Ο χαλκός σημείωσε άνοδο έως και 7,9% στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου και το αργό πετρέλαιο Brent σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο. Το αυστραλιανό δολάριο - ένας δείκτης για τα εμπορεύματα - κέρδισε για ένατη ημέρα, το μεγαλύτερο σερί ανόδου εδώ και μια δεκαετία.

Τα αμερικανικά ομόλογα υποχώρησαν εν μέσω ανησυχιών ότι οι ανοδικές τιμές των εμπορευμάτων θα αυξήσουν τον πληθωρισμό. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φούντωσε την αναταραχή στην αγορά μετά τις απειλές του προς το Ιράν να συνάψει σύντομα μία πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει στρατιωτικές επιθέσεις χειρότερες από την επίθεση που διέταξε τον περασμένο Ιούνιο.

«Οι παγκόσμιες αγορές διαπραγματεύονται με σαφή έλλειψη αυτοπεποίθησης», δήλωσε ο Χέμπ Τσεν, αναλυτής στην Vantage Markets. «Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από το Ιράν και το ασταθές δολάριο ΗΠΑ ενισχύουν την αίσθηση ότι οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι παραμένουν ανεπίλυτοι, διατηρώντας τους επενδυτές σε μια επιφυλακτική στάση αναμονής και παρατήρησης» τόνισε.

«Η σχεδόν 30% άνοδος του χρυσού αυτόν τον μήνα και η εντυπωσιακή άνοδος του αργύρου, άνω του 60%, φέρνουν τα δύο πολύτιμα μέταλλα κοντά στις πιο απότομες άνοδοι που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η αδιάκοπη δυναμική θα ανησυχεί τους επενδυτές ότι αυτές οι φαινομενικά μη βιώσιμες άνοδοι θα καταλήξουν σε πολύ άσχημες και παρατεταμένες ανατροπές» αναφέρει με την σειρά του ο Γκάρφιλντ Ρέινολντς, Team Leader στην Asia MLIV.