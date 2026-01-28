Wall Street: Άγγιξε αλλά δεν κράτησε τις 7.000 μονάδες ο S&P 500 λόγω Fed - Πάουελ

Ακούμπησε αλλά δεν κατοχύρωσε τις 7.000 μονάδες ο S&P 500 στη Wall Street την Τετάρτη (έχοντας «χτυπήσει» ενδοσυνεδριακά και το ρεκόρ των 7.002,28 μονάδων).

Ακούμπησε αλλά δεν κατοχύρωσε τις 7.000 μονάδες ο S&P 500 στη Wall Street την Τετάρτη, καθώς η Fed έβαλε τα επιτόκιά της στον «πάγο» μετά από 3 μειώσεις, ενώ οι επενδυτές φαίνεται πως προβληματίστηκαν από την ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, που δεν έδειξε σημάδια... βιασύνης για περικοπές στο κόστος δανεισμού μιας και το outlook της αμερικανικής οικονομίας βελτιώνεται. Μετά το «καμπανάκι» θα δουν το φως της δημοσιότητας τα τριμηνιαία οικονομικά μεγέθη των Microsoft (+0,22%), Meta (-0,63%) και Tesla (+0,13%)

O Dow Jones κέρδισε 0,02% στις 49.015 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε 0,01% στις 6.978 μονάδες (έχοντας «χτυπήσει» ενδοσυνεδριακά και το ρεκόρ των 7.002,28 μονάδων), ενώ ο Νasdaq ενισχύθηκε 0,17% στις 23.857 μονάδες. Η Fed διατήρησε τα επιτόκιά της στο εύρος 3,5% έως 3,75% με τις αποδόσεις των ομολόγων να κινούνται ανοδικά μετά την απόφαση, καθώς η FOMC αποκάλυψε ότι η οικονομική δραστηριότητα «επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό» και ότι το ποσοστό ανεργίας «έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης».

«Νομίζω, και πολλοί από τους συναδέλφους μου πιστεύουν, ότι είναι δύσκολο να κοιτάξουμε τα εισερχόμενα δεδομένα και να πούμε ότι η πολιτική είναι σημαντικά περιοριστική αυτή τη στιγμή», τόνισε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του. Με βάση αυτή την ένδειξη, ο Τζεντ Ελερμπρόεκ της Argent Capital Management αναμένει ότι η Fed θα τηρήσει στάσης αναμονή μέχρι το τέλος της θητείας του Πάουελ τον Μάιο.

«Υπάρχει μια μικρή ένταση μεταξύ του πληθωρισμού που είναι λίγο υψηλότερος από ό,τι θέλουν και της αύξησης της ανεργίας, και έτσι βρίσκονται σε μια περίπου ουδέτερη θέση, και νιώθουν άνετα να κάθονται εκεί μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα και να τους αναγκάσουν να επιλέξουν πλευρά». Η μπάλα μετακινείται τώρα στο γήπεδο του Τραμπ, επειδή θα ορίσει τον νέο πρόεδρο της Fed» υπογράμμισε ο αναλυτής.

Στο ταμπλό, η μετοχή της ASML απώλεσε 2,18%, παρά το γεγονός πως ο γίγαντας εξοπλισμού ημιαγωγών ανακοίνωσε ρεκόρ παραγγελιών και εξέδωσε ισχυρό guidance για το 2026 λόγω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ο τίτλος της εταιρείας αποθήκευσης ΑΙ δεδομένων Seagate Technology εκτινάχθηκε 19,14%, αφότου τα κέρδη και τα έσοδα του β' τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τον CEO, Ντέιβ Μόσλι να επικαλείται ισχυρή ζήτηση.

Με την Κίνα να δίνει την έγκριση στις ByteDance, Alibaba και Tencent να αγοράσουν τα τσιπ ΑΙ H200 της Nvidia, η μετοχή της μεγαλύτερης εισηγμένης στον κόσμο σκαρφάλωσε 15,8% συμπαρασύροντας ανοδικά Advanced Micro Devices και Taiwan Semiconductor Manufacturing. H Amazon απώλεσε 0,879% καθώς «κόβει» 16.000 θέσεις εργασίας στο πρώτο «ψαλίδι» για το 2026. Εκτός τεχνολογίας, η μετοχή της Starbucks διολίσθησε 0,59% ασχέτως που η επισκεψιμότητά της αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.

«Η ιστορία για το 2023, το 2024, το μεγαλύτερο μέρος του 2025 αφορούσε ημιαγωγούς που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη όπου κατεγράφη καταπληκτική, μεγάλη ζήτηση. Όλες οι άλλες πηγές ζήτησης τσιπ, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα είτε για βιομηχανίες είτε για τηλεπικοινωνίες, κ.λπ. ήταν αδύναμες. Αυτή η τάση έχει μετατοπιστεί τώρα. Η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά παντού πλέον» συμπλήρωσε ο Ελερμπρόεκ ενώ μετά τις Microsoft, Meta και Tesla έπεται η Apple (-0,71%) την Πέμπτη.