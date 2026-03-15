ΗΠΑ: Η κυβέρνηση απειλεί ΜΜΕ με αφαίρεση αδειών λόγω ψευδών ειδήσεων για τον πόλεμο με το Ιράν

Newsroom
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση απειλεί ΜΜΕ με αφαίρεση αδειών λόγω ψευδών ειδήσεων για τον πόλεμο με το Ιράν
Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, προειδοποίησε για συνέπειες αν δεν αλλάξουν πορεία.

Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) κατηγόρησε αμερικανικούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς για «ψευδείς ειδήσεις, αλλά και διαστρέβλωση ειδήσεων» κατά την κάλυψη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, επέκρινε τις «ψευδείς ειδήσεις» σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, απειλώντας να ανακαλέσει άδειες μετάδοσης αν ο κλάδος δεν «αλλάξει πορεία».

«Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί πρέπει να λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον και θα χάσουν τις άδειές τους αν δεν το κάνουν», δήλωσε ο Καρ.

Στην ανάρτησή του επισύναψε μια δημοσίευση στο Truth Social από τον Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία παραπονιόταν για «παραπλανητική» και «τρομερή δημοσιογραφική κάλυψη» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Μιλώντας στο το CBS News, ο Καρ δήλωσε: «Οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει στην ιδέα ότι οι άδειες είναι κάποιου είδους περιουσιακό δικαίωμα και ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να κάνεις που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλειά τους».

«Προσπαθώ να βοηθήσω ώστε να επαναπροσανατολιστούν οι άνθρωποι και να καταλάβουν ότι όχι, υπάρχει το δημόσιο συμφέρον και η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση είναι διαφορετική».

