Τι δηλώνει ο ΠΟΥ για τα χτυπήματα στο Λίβανο και τον θάνατο πολλών υγειονομικών

Αλεξία Σβώλου
Ο οργανισμός κάνει λόγο για τραγική εξέλιξη που σηματοδοτεί την επικίνδυνη κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Dr. Tedros Adhanom Gerbreyesus ανήρτησε την ακόλουθη δήλωση στο Χ, μετά τα χτυπήματα των Ισραηλινών σε Δομές Υγείας του Λιβάνου, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών υγειονομικών:

«Ο θάνατος 14 υγειονομικών (γιατρών και νοσηλευτών) στο Νότιο Λίβανο το τελευταίο 24ωρο συνιστά μια τραγική εξέλιξη και σηματοδοτεί την επικίνδυνη κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επιβεβαιώνει ότι 12 γιατροί και νοσηλευτές έχασαν τη ζωή τους αργά χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια ενός χτυπήματος σε Κέντρο Υγείας στο Bourj Qalaouiyeh (Μπουρτζ Καλάουιγεθ). Λίγες ώρες νωρίτερα δύο νοσηλευτές είχαν σκοτωθεί σε επιθέσεις σε δομές υγείας στην Al Sowana (Αλ Σοουάνα).

Αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν την συνεχιζόμενη επίθεση σε δομές υγείας του Λιβάνου, οι οποίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο εξυπηρετώντας πολίτες, που ζουν στην περιοχή. Από τις 2 Μαρτίου, ο ΠΟΥ έχει καταγράψει 27 επιθέσεις σε δομές υγείας του Λιβάνου που είχαν σαν αποτέλεσμα 30 θανάτους και 35 τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων του τραγικού χθεσινού απολογισμού.

Ο ΠΟΥ καταδικάζει την τραγική απώλεια ζωών και τονίζει πως οι υγειονομικοί πρέπει πάντοτε να προστατεύονται. Σύμφωνα με τους διεθνείς ανθρωπιστικούς νόμους, οι δομές υγείας και οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε αυτές δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση στόχο σε εμπόλεμες συρράξεις. Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στο Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αυξάνει την πιθανότητα να συμβούν τέτοιες τραγωδίες. Επιβάλλεται να ληφθεί επείγουσα δράση για να αποκλιμακωθεί η κρίση και να προστατευτεί η υγεία του πληθυσμού που παραμένει στην περιοχή των συγκρούσεων.»

