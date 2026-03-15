ΑΑΕΑ&ΠΚ: Η ενημέρωση των πολιτών συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη υγιούς Καταναλωτικής κουλτούρας

Η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της σημασίας της προστασίας των δικαιωμάτων των Καταναλωτών και της ενίσχυσης της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στην αγορά. Σε δήλωσή της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, ανέφερε:

‘Η προστασία του Καταναλωτή ξεκινά από τη διαφάνεια και την ενημέρωση. Ένας ενημερωμένος Καταναλωτής είναι ένας Καταναλωτής με αυτοπεποίθηση. Μαζί, Πολιτεία, επιχειρήσεις και Καταναλωτές μπορούμε να οικοδομήσουμε μια αγορά πιο δίκαιη και πιο αξιόπιστη για όλους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), με αφορμή την ημέρα αυτή, υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της σωστής πληροφόρησης των πολιτών, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα υπερασπιστούν. Η ενημέρωση των πολιτών συμβάλλει ουσιαστικά και στην ανάπτυξη μιας υγιούς Καταναλωτικής κουλτούρας, που βασίζεται στη γνώση, την υπευθυνότητα και τις συνειδητές επιλογές.

Η σαφής επισήμανση των προϊόντων και υπηρεσιών, οι κατανοητές οδηγίες χρήσης και οι κατάλληλες προειδοποιήσεις αποτελούν βασικά στοιχεία για την προστασία των Καταναλωτών από πιθανούς κινδύνους. Παράλληλα, η διαφάνεια στους γενικούς όρους συναλλαγών που οφείλουν να παρέχουν οι επιχειρήσεις συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά, στη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και την καλλιέργεια υπεύθυνης Καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, η Αρχή καλεί τους ‘Ελληνες πολίτες να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, να δίνουν προσοχή στις πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και να συμβάλλουν ενεργά, μέσω της υποβολής καταγγελιών όπου απαιτείται, στην ενίσχυση της νομιμότητας και διαφάνειας στην αγορά καθώς και στην ενίσχυση της καταναλωτικής κουλτούρας.

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της για τη διαμόρφωση μιας αγοράς που λειτουργεί με κανόνες, αξιοπιστία και σεβασμό προς τον Καταναλωτή, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης και υπεύθυνης Καταναλωτικής κουλτούρας.

