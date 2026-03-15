Κίνα: Νέο πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα ενέκρινε το Πεκίνο

Newsroom
Δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση της τεχνολογικής καινοτομίας στη βιομηχανική παραγωγή.

Το επικαιροποιημένο σχέδιο του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος της Κίνας αποτελεί έναν οδικό χάρτη για τον τρόπο ανάπτυξης νέων ποιοτικών παραγωγικών δυνάμεων.

Το αναπτυξιακό σχέδιο του 15ου Πενταετούς Προγράμματος (2026-2030) εγκρίθηκε στις 12 Μαρτίου θέτοντας την ενσωμάτωση της τεχνολογικής και βιομηχανικής καινοτομίας σε σημαντική θέση προτεραιότητας για το Πεκίνο, με στόχο την άμεση μεταβίβαση των τεχνολογιών από τα εργαστήρια στη βιομηχανική παραγωγή, προκειμένου να ξεκλειδωθούν ευκαιρίες τρισεκατομμυρίων γιουάν για τους τομείς της πραγματικής οικονομίας στην Κίνα.

Αυτές οι ευκαιρίες υψηλής επενδυτικής αξίας προέρχονται από τις αναπτυξιακές δράσεις άμεσης προτεραιότητας που προβλέπονται στους τομείς, της τεχνολογίας της πληροφορικής νέας γενιάς, των νέων μορφών ενέργειας, των νέων υλικών, των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και της έξυπνης διασυνδεσιμότητας τους, της ρομποτικής, της βιοϊατρικής, του εξοπλισμού τεχνολογιών αιχμής, της αεροδιαστημικής, αλλά και των αναδυόμενων βιομηχανιών στρατηγικού χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προς ήπια αύξηση ο κατώτατος μισθός από 1ης Απριλίου - Τι αλλάζει σε Δώρο Πάσχα και επίδομα ανεργίας

Όταν ο πόλεμος συναντά τη λειψυδρία: Το νέο ρίσκο για Ευρώπη και Ελλάδα

ΕΝΦΙΑ 2026: Nέα εκκαθαριστικά και πρώτη δόση έως 31 Μαρτίου για φόρους 2 δισ. ευρώ

