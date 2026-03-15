ΗΑΕ: Η ικανότητα φόρτωσης πετρελαίου αποκαταστάθηκε στο λιμάνι της Φουτζάιρα

Το Σάββατο το λιμάνι είχε μερικώς αναστείλει τη φόρτωση πετρελαίου μετά από την επίθεση ενός drone και την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του.

Η ικανότητα φόρτωσης πετρελαίου αποκαταστάθηκε στο λιμάνι της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters μία πηγή της πετρελαϊκής βιομηχανίας που έχει την έδρα της στο ίδιο λιμάνι.

Με πληροφορία από ΑΠΕ-ΜΠΕ