Ιόνια Νησιά: Το στοίχημα της γαλλικής αγοράς για τον τουρισμό

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Salon Mondial du Tourisme στο Παρίσι, συμμετείχε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Με μια δυναμική παρουσία στο Παρίσι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έδωσε για άλλη μια φορά το στίγμα της τουριστικής προβολής στην οποία επενδύει. Μέσα από στοχευμένες δράσεις σε μεγάλες διεθνείς αγορές επιχειρεί να ενισχύσει την τουριστική παρουσία των νησιών στο εξωτερικό, επαναφέροντας τη δυναμική παραδοσιακών αγορών όπως η γαλλική και ανοίγοντας ταυτόχρονα δρόμο σε νέες, ισχυρές αγορές όπως αυτή των ΗΠΑ.

Για τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ιωάννη Τρεπεκλή ο τουρισμός δεν ταυτίζεται μόνο με την οικονομική ανάπτυξη αλλά συμπορεύεται με την ευμάρεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάπτυξη των υποδομών και την κοινωνική ευημερία. Και αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζει το οικοδόμημα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παρουσία στο Παρίσι και καμπάνια προβολής

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Salon Mondial du Tourisme (12–15 Μαρτίου) στο Παρίσι, πλαισιώθηκε από μια πολυεπίπεδη στρατηγική προβολής, η οποία "μετέφερε" το Ιόνιο έξω από τα όρια του εκθεσιακού χώρου, απευθείας στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Κεντρικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η εντυπωσιακή καμπάνια στα παρισινά ταξί, τα οποία καθ' όλη τη διάρκεια του Μαρτίου κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης φέροντας εντυπωσιακές εικόνες από εμβληματικά σημεία των Ιονίων Νήσων.

Η δράση αυτή εντάχθηκε σε μια ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας της Περιφέρειας, η οποία τα τελευταία χρόνια επιδιώκει να μετατρέψει την τουριστική προβολή από μια τυπική παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις σε ένα πλέγμα στοχευμένων ενεργειών σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής, η γαλλική αγορά υπήρξε διαχρονικά σημαντική για τον τουρισμό των νησιών, ωστόσο τα τελευταία χρόνια είχε καταγραφεί μείωση στις αφίξεις Γάλλων επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό η Περιφέρεια έθεσε ως προτεραιότητα την επαναπροσέγγιση της αγοράς αυτής μέσα από πιο ενεργητικές και σύγχρονες δράσεις προβολής.

Διεθνείς παρεμβάσεις προβολής σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Πέρα από τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε μεγάλες εκθέσεις τουρισμού, πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημαντικές διεθνείς αγορές. Στη Στοκχόλμη, η Περιφέρεια διοργάνωσε ειδική εκδήλωση παρουσίασης των Ιονίων Νήσων προς επαγγελματίες του τουρισμού και δημοσιογράφους της σκανδιναβικής αγοράς, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των νησιών στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Αντίστοιχα, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση προβολής των Ιονίων Νήσων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας και της ομογένειας, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η παρουσία της περιοχής και στην αμερικανική αγορά, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Παράλληλα, στην ιταλική πρωτεύουσα υλοποιήθηκε καμπάνια προβολής σε αστικά λεωφορεία της Ρώμης, τα οποία κυκλοφόρησαν φέροντας εικόνες από τα νησιά του Ιονίου, μεταφέροντας το τουριστικό μήνυμα της περιοχής στην καθημερινότητα μιας από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό.

Στην περίπτωση του Παρισιού, η καμπάνια είχε στόχο να φέρει την εικόνα των Ιονίων Νήσων μέσα στον αστικό ιστό της γαλλικής πρωτεύουσας, προβάλλοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα το φυσικό τοπίο, τις παραλίες και τον πολιτισμό της περιοχής.

Οι φωτογραφίες που κάλυψαν τα ταξί παρουσιάζουν στιγμιότυπα από την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τους Παξούς, τη Λευκάδα, το Μεγανήσι, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, προβάλλοντας ένα ενιαίο τουριστικό αφήγημα για το σύνολο των νησιών της Περιφέρειας.

Πολιτισμός, τοπική παραγωγή και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον κ. Τρεπεκλή, ο ανταγωνισμός στον διεθνή τουρισμό είναι πλέον ιδιαίτερα έντονος και η απλή συμμετοχή σε εκθέσεις δεν αρκεί. Όπως τόνισε, απαιτείται ένα σύνολο στοχευμένων ενεργειών που να φέρνουν τον προορισμό πιο κοντά στο κοινό των μεγάλων αγορών, αξιοποιώντας τόσο τη φυσική παρουσία όσο και τις σύγχρονες μορφές προβολής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας των Ιονίων Νήσων. Οι φιλαρμονικές, οι χορωδίες, τα μουσεία, αλλά και η επτανησιακή γαστρονομία αποτελούν βασικά στοιχεία της εμπειρίας που επιχειρεί να προβάλλει η Περιφέρεια, σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο και τη θάλασσα.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική παίζει και η σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή. Τα αγροτικά προϊόντα των νησιών, το ελαιόλαδο και το κρασί προβάλλονται ως μέρος της συνολικής τουριστικής εμπειρίας, με στόχο να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και να δημιουργηθεί ένα πιο αυθεντικό και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Στήριξη εργαζομένων και κοινωνική κατοικία

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης κ.Τρεπεκλής, η Περιφέρεια έχει ήδη προχωρήσει σε επιδότηση ενοικίου για υπαλλήλους της που μετακινούνται στα νησιά μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, καθώς το υψηλό κόστος διαβίωσης αποτελεί συχνά αποτρεπτικό παράγοντα για την κάλυψη θέσεων. Παράλληλα, παρέχονται πρόσθετα κίνητρα για την ενίσχυση της στελέχωσης των νοσοκομείων με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Την ίδια στιγμή, η Περιφέρεια προωθεί πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας με χρηματοδότηση περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών που θα διατεθούν με χαμηλό ενοίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στα νησιά.

Ήδη δρομολογούνται αντίστοιχες παρεμβάσεις στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Κέρκυρα, με στόχο να ενισχυθεί η στελέχωση των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνει ο κ.Τρεπεκλής, η Περιφέρεια δείχνει ότι η ανάπτυξη του τουρισμού και η προβολή των Ιονίων Νήσων στο εξωτερικό συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Υποδομές και διασύνδεση των νησιών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται παράλληλα στην ενίσχυση των υποδομών και της διασύνδεσης των νησιών, τόσο ακτοπλοϊκά όσο και αεροπορικά. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η σύνδεση μεταξύ των Ιονίων Νήσων με περισσότερα δρομολόγια πλοίων και αεροπορικών πτήσεων, καθώς η υφιστάμενη διασύνδεση εξυπηρετεί ήδη σημαντικό αριθμό επισκεπτών που επιλέγουν να συνδυάσουν περισσότερους από έναν προορισμούς στα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η ανάπτυξη δικτύου υδροπλάνων, το οποίο αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στη μετακίνηση μεταξύ των νησιών και να διευκολύνει τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες.

Οι ιστορικοί δεσμοί της Ζακύνθου με τη Γαλλία

Από την πλευρά του Δήμου Ζακύνθου, ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νικόλαος Κόττης τόνισε ότι οι δεσμοί της Ζακύνθου με τη Γαλλία είναι ιστορικοί, καθώς ήδη από τον 18ο αιώνα οι Γάλλοι είχαν σημαντική παρουσία στα Επτάνησα και συνέβαλαν στη δημιουργία των πρώτων δημοτικών θεσμών στο νησί. Σήμερα, όπως σημείωσε, η Ζάκυνθος αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό κυρίως για θαλάσσιο και lifestyle τουρισμό, ενώ στόχος είναι να αναπτυχθούν περισσότερο μορφές θεματικού τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός και ο περιπατητικός τουρισμός, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γαλλικό κοινό.

Θετικά μηνύματα από τη γαλλική αγορά

Θετικά είναι και τα μηνύματα από τη γαλλική αγορά. Όπως ανέφερε η διευθύντρια του γραφείου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στη Γαλλία Έμυ Αναγνωστοπούλου, η Γαλλία αποτελεί μία από τις τέσσερις ισχυρότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα, ενώ οι κρατήσεις για τη φετινή χρονιά παρουσιάζουν αύξηση που εκτιμάται μεταξύ 5% και 7%.

Παράλληλα, προγραμματίζεται πρόγραμμα συνδιαφήμισης με την αεροπορική εταιρεία Transavia, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή ελληνικών προορισμών στη γαλλική αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ