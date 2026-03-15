Τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ οδηγούν σε εργασία

Τα προγράμματα κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αποδεικνύονται σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της απασχόλησης, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας.

Συνολικά, περισσότεροι από 260.731 πολίτες έχουν βρει ή διατηρήσει εργασία μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης, ενώ η συνολική επένδυση ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για τον εκσυγχρονισμό του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Να σημειωθεί ότι, πριν από λίγες ημέρες, άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα αναβάθμισης και επανακατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και οικονομικό εγγραμματισμό, με εκπαιδευτικό επίδομα (voucher) έως 750 ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας και στο πλαίσιο της πρόσκλησης διατίθενται 114.384 θέσεις.

Η εικόνα απορρόφησης ανά πρόγραμμα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΔΥΠΑ:

Στα «προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», ο α' κύκλος κατέγραψε ποσοστό απορρόφησης 52%, καθώς, από τους 102.477 συμμετέχοντες ανέργους, οι 53.272 εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας.

Στον β΄ κύκλο, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 50%, με 18.801 απορροφήσεις σε σύνολο 37.602 καταρτισθέντων ανέργων.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η επίδοση στο «πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», όπου το 92% των συμμετεχόντων (104.322 από 113.394) διατήρησαν ή ενίσχυσαν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Θετικά είναι τα αποτελέσματα και στην «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης Ανέργων 25–45 ετών», με ποσοστό απορρόφησης 66% (5.117 από 7.753).

Στο «πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων» για ανέργους, το ποσοστό ανήλθε σε 46% (18.429 από 40.063 που συμμετείχαν), ενώ στα «προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων» για εργαζόμενους καταγράφηκε ιδιαίτερα υψηλή επίδοση 93%, με 60.790 απορροφήσεις σε σύνολο 65.366 συμμετεχόντων.

Τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες «αιχμής» και τα προγράμματα ανοικτού τύπου «scale up», που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, εμφανίζουν, μέχρι στιγμής, ποσοστά απορρόφησης 26% και 25% αντίστοιχα, ωστόσο τα ποσοστά αυτά αναμένεται να αναθεωρηθούν με την ολοκλήρωσή τους.

Χορμόβα: Τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ οδηγούν σε πραγματικές θέσεις εργασίας

Σε δήλωσή της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, υπογραμμίζει την αξία της στόχευσης των προγραμμάτων, επισημαίνοντας:

«Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ οδηγούν σε πραγματικές θέσεις εργασίας. Σχεδιάζουμε δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της οικονομίας, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, που αποτελούν το διαβατήριο για την απασχόληση της νέας εποχής.

Ήδη περισσότεροι από 260.000 πολίτες έχουν βρει ή διατηρήσει εργασία μέσα από τα προγράμματά μας.

Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους, σχεδιάζοντας ακόμη πιο εξειδικευμένα και στοχευμένα προγράμματα, με φιλοδοξία την ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά εργασίας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτει το εργατικό δυναμικό και των αναγκών των επιχειρήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ