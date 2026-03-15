Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Νεαρός άνδρας οδηγούσε με 179χλμ/ώρα και συνελήφθη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Είχε αναπτύξει αυτή την ταχύτητα στο ύψος του κόμβου Θέρμης, σημείο που το όριο είναι 90χλμ/ώρα.

«Έσπασε το κοντέρ» του αυτοκινήτου του ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη, που εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να οδηγεί στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του κόμβου Θέρμης, με ταχύτητα 179χλμ/ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας είναι 90χλμ/ώρα.

Ο νεαρός άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Θεσσαλονίκη
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider