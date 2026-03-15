Κούβα: Απελευθερώθηκαν 14 πολιτικοί κρατούμενοι

Μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε ότι οι αρχές της Κούβας άφησαν ελεύθερους 14 ανθρώπους που είχαν τεθεί υπό κράτηση μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιουλίου του 2021, την επομένη της ανακοίνωσης ότι αποφυλακίστηκαν δυο άνθρωποι.

Οι αποφυλακίσεις τους, που ανέφερε ότι επιβεβαίωσε η οργάνωση Cubalex, με έδρα το Μαϊάμι, εγγράφεται στο πλαίσιο συμφωνίας με το Βατικανό, το οποίο ιστορικά διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Αβάνα και στην Ουάσιγκτον.

Οι απελευθερώσεις έγιναν γνωστές μερικές ώρες αφού ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με αυτή των ΗΠΑ.

Οι πρώτοι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι προχθές Παρασκευή, όταν οι κουβανικές αρχές έκαναν λόγο για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον σε εξέλιξη, με φόντο τις πιέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Justicia11J ανέφερε από την πλευρά της ότι στην Κούβα καταμετρώντας την Παρασκευή «τουλάχιστον 760 πολιτικοί κρατούμενοι», από τους οποίους 358 είχαν συμμετάσχει στις διαδηλώσεις του Ιουλίου του 2021, τις οποίες ακολούθησε κύμα καταστολής με εκατοντάδες συλλήψεις.

Η κομμουνιστική κυβέρνηση στη νήσο της Καραϊβικής είχε κατηγορήσει την εποχή την Ουάσιγκτον ότι ενορχήστρωσε τις κινητοποιήσεις για να την ανατρέψει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε το τελευταίο διάστημα την πίεση στην Αβάνα, επιβάλλοντας στο φτωχό κράτος ενεργειακό αποκλεισμό, στραγγαλίζοντας τον εφοδιασμό της χώρας με πετρέλαιο και την οικονομία της, που ήδη υπέφερε εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο επί δεκαετίες.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο προχθές, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επανέλαβε την πρόσφατη δήλωση του προέδρου Τραμπ σύμφωνα με την οποία η Κούβα είναι «χρεοκοπημένο κράτος» και προεξόφλησε ότι η σύναψη συμφωνίας με την κυβέρνησή της θα είναι «πολύ εύκολη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP