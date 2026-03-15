Μεγάλο ενδιαφέρον και αύξηση τιμών 25,5% την τελευταία 3ετία για σπίτια από 20-50 τ.μ.. Η «εικόνα» στις άλλες κατηγορίες επιφανειών από 51 έως 300 τ.μ.. Πόσο ενισχύθηκαν οι αξίες για ακίνητα της δεκαετίας του 1960, τι συμβαίνει για νεόδμητα και άλλες «ηλικίες». Τι συμβαίνει με την ενεργειακή κλάση. Τι δείχνουν τα δεδομένα της ReDataset.

Τα μικρότερου μεγέθους ακίνητα αλλά και αυτά με ζωή δεκαετιών, φαίνεται ότι αποτελούν πόλο έλξης για αγοραστές-επενδυτές στη Θεσσαλονίκη καθώς διαμερίσματα με αυτά τα χαρακτηριστικά σχεδόν… «ξεπουλάνε». Τα δεδομένα για την αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη έχει συγκεντρώσει η εταιρεία αναλύσεων δεδομένων ReDataset, του ομίλου Resolute Cepal Greece, βάσει των οποίων προκύπτει το μεγάλο ενδιαφέρον για την κατηγορία διαμερισμάτων 20 έως 50 τ.μ. αλλά και για αυτά που μετράνε 60 χρόνια ζωής.

Οι επιφάνειες και οι μεταβολές τιμών

Σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας, οι κατοικίες 20–50 τ.μ. ηγούνται της επιτάχυνσης των τιμών στη Θεσσαλονίκη, καταγράφοντας την ισχυρότερη ανατίμηση, με +25,5% από το 2023 και μετά. Με τη μέση τιμή τώρα να διαμορφώνεται στα 2.608 ευρώ/τ.μ., ξεπερνώντας σημαντικά τα επίπεδα του 2023, όπου το αντίστοιχο νούμερο ήταν στα 2.079 ευρώ ανά τ.μ..

Ως προς τις αξίες, στην κατηγορία 51-80 τ.μ. από 1.691 ευρώ/τ.μ. το 2023 ανέβηκαν σε 2.031 ευρώ το 2025, στην κατηγορία 81-100 τ.μ. από 1.731 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο το 2023 ανήλθαν σε 2.034 ευρώ πέρυσι, ενώ στα ακίνητα 111-300 τ.μ. από 1.891 ευρώ/τ.μ. πήγαν στα 2.138 ευρώ/τ.μ. το 2025. Στα «φίλτρα» των δεδομένων περιλαμβάνονται Αγγελίες Πώλησης, Τιμή/τ.μ. 400€-10.000€, έτος κατασκευής 1960-2025, επιφάνεια 20-300 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων διαμερισμάτων, μεζονετών, κατοικιών, εξαιρουμένων των δημοσιευμένων πλειστηριασμών.

Όπως σημειώνεται, τα μεγαλύτερα σπίτια κυριαρχούν στην προσφορά κάθε χρόνο, αλλά τα ακίνητα των 51-80 τ.μ. παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση με 29,2%. Με τα ακίνητα 111-300 τ.μ. να «γράφουν» 31,9% της συνολικής προσφοράς το 2025. Ως προς τα απόλυτα νούμερα, στην κατηγορία 20-50 τ.μ. η προσφορά από 2.515 ακίνητα το 2023 ανήλθε σε 3.532 το 2025, στην κατηγορία 51-80 τ.μ. από 4.611 ακίνητα σε 5.987 ακίνητα πέρυσι, στα 81-110 τ.μ. από 4.388 το 2023 σε 5.277 το 2025 και στα μεγάλα 111-300 τ.μ. η προσφορά από 5.839 το 2023 ανήλθε σε 6.937 το 2025.

Προτίμηση για τα ακίνητα της δεκαετίας του ‘60

Σε σχέση με την αγορά Κατοικιών της Θεσσαλονίκης και την Τιμή (ευρώ/τ.μ.) ανά Ζώνη Έτους Κατασκευής, «καταγράφεται τακτική κίνηση, με σταδιακή αύξηση των τιμών σε όλες τις περιοχές του κατασκευαστικού έτους, με άνοδο 11,9% για κατοικίες του 2020+, ήτοι τα νεόδμητα, από το 2023, με τη μέση τιμή τους να φτάνει τα 3.022 ευρώ/τ.μ. το 2025 από τα 2.701 ευρώ/τ.μ. διατηρώντας σαφές πλεονέκτημα έναντι των παλαιότερων κατοικιών. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις την περίοδο 2023– 2025 καταγράφονται στα παλαιότερα ακίνητα της δεκαετίας του ’60, όπου από μέση τιμή 1.836 ευρώ/τ.μ. το 2023 ανήλθε σε 2.264 ευρώ/τ.μ. το 2025.

Στη ζώνη κατασκευή 1970-1979, οι τιμές από 1.629 ευρώ/τ.μ. το 2023 ανήλθαν σε 1.999 ευρώ/τ.μ. το 2025, στην δεκαετία 1980-1989 από 1.653 ευρώ σε 1.919 ευρώ, στη δεκαετία του 1990 από 1.736 ευρώ/τ.μ. το 2023 σε 1.932 ευρώ/τ.μ. πέρυσι. Ακίνητα δεκαετίας 2000-2009 από τα 1.608 ευρώ/τ.μ. (το 2023) έφτασαν στα 1.810 ευρώ/τ.μ. το 2025, της περιόδου 2010 – 2019 από 1.732 ευρώ/τ.μ. το 2023 στα 1.959 ευρώ/τ.μ. το 2025.

Σε σχέση με την προσφορά κατοικιών ανά ζώνη έτους κατασκευής, Η προσφορά νέων κατασκευών αυξήθηκε δραματικά, από 2.477 αγγελίες το 2023 σε 3.685 το 2025, ξεπερνώντας όλες τις άλλες χρονιές κατασκευής. Η αύξηση της προσφοράς στις νεόδμητες, από το 2020 και μετά η οποία ενισχύθηκε κατά 48,8% μεταξύ 2023 και 2025. Στις άλλες ζώνες – δεκαετίες, στο ’60 το νούμερο από 2.335 το 2023 ανεβαίνει σε 3.284 το 2025, του ’70 από 4.016 σε 5.292, του ’80 από 2.176 το 2023 σε 2.577 το 2025, του ’90 από 1.845 σε 2.073, κατασκευής του 2000-2009 από 3.718 το 2023 σε 4.121 το 2025 και της προηγούμενης δεκαετίας από 786 (το 2023) σε 671 πέρυσι, ήτοι υπάρχει μείωση.

Οι ενεργειακές βαθμίδες

Τέλος, ως προς την κατανομή ενεργειακής κατηγορίας παρατηρείται σημαντική μεταβολή αλλά αρνητική, καθώς η υψηλή κατηγορία (Α+, Α, Β+, Β) υποχώρησε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες στις αγγελίες την περίοδο 2023–2025, με αποτέλεσμα το 2025, ήτοι, παρά την αύξηση των νεόδμητων, η αγορά στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται κυρίως από ακίνητα μεσαίας ενεργειακής απόδοσης. «Τα σπίτια υψηλής απόδοσης έχασαν σχεδόν 10 μονάδες μεριδίου αγοράς σε δύο χρόνια. Η ενέργεια μεσαίας κατηγορίας είναι πλέον η νέα κανονικότητα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η μεσαία ενεργειακή κατηγορία (Γ–Ε) να αποτελεί την κυρίαρχη ομάδα με ποσοστό 53,4%, από 47,9% το 2023, με την υψηλή να καταλαμβάνει ποσοστό 34,3% το 2025 (από 43,7% το 2023) και την χαμηλή ενεργειακή βαθμίδα το 12,3% (από 8,4% το 2023).

