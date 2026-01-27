Νέα άνοδος στις ευρωαγορές με «αέρα» από Ινδία - Ράλι 20% για Puma

Ώθηση από το deal Βρυξελλών - Νέου Δελχί. «Καταιγίδα» επιχειρηματικών μεγεθών στην Ευρώπη. Τα βλέμματα στις ΗΠΑ ενόψει της συνεδρίασης της Fed.

Tελευταία ενημέρωση 12:54

Διευρύνουν τα κέρδη τους οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν θετικά στην ιστορική εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία για τη δημιουργία ζώνης ελευθέρου εμπορίου 2 δισ. ανθρώπων ενώ προετοιμάζονται για μια «καταιγίδα» εταιρικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, οι traders στρέφουν τα βλέμματά τους στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού ενόψει της συνεδρίασης της Fed.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,26% στις 611,19 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,28% στις 5.974 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη χάνει 0,05% στις 24.920 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,07% στις 8.136 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ανεβαίνει 0,40% στις 10.189 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αναρριχάται 0,35% στις 45.107 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιείται 0,24% στις 17.722 μονάδες.

Στα ταμπλό, η μετοχή της Puma εκτινάσσεται 20% καθώς η Anta αγοράζει το 29% της οικογένειας Πινό για 1,5 δισ. ευρώ. Η σουηδική εταιρεία κατασκευής ιατρικού εξοπλισμού Getinge κατρακυλά 6,7% έπειτα από τη μικρή πτώση στις παραγγελίες για το Q4 ενώ δεν «έπιασε» τις προβλέψεις για τα έσοδα για όλο το 2025 (39,1 δισ. δολάρια). Ο τίτλος της βρετανικής επιχείρησης κατασκευής υποδημάτων Dr Martens κατακρημνίζεται 12,16% μετά τα απογοητευτικά τριμηνιαία αποτελέσματα και την πρόβλεψη για σχεδόν σταθερή αύξηση εσόδων για το 2026 μετά από κάμψη 3,1% στα 251 εκατ. λίρες στο γ' τρίμηνο.

Επιστρέφοντας στο διεθνές εμπόριο, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε ότι Νέο Δελχί και Βρυξέλλες είχαν κλείσει ένα deal - «ορόσημο» που χαρακτηρίζεται ως η «μητέρα όλων των συμφωνιών» που αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και περίπου το 1/3 του διεθνούς εμπορίου. Οι μεγαλύτερες εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία είναι μηχανήματα και χημικά, ενώ σε πολλά προϊόντα μειώνονται ή καταργούνται οι δασμοί, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να υπογραμμίζει πως «αυτό είναι μόνο η αρχή».

Ταυτόχρονα, η εμπορική αβεβαιότητα πήρε νέες διαστάσεις μετά τις απειλές Τραμπ για αύξηση δασμών στη 4η μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας, τη Νότια Κορέα. Καθώς δεν έχει εγκριθεί το deal Σεούλ - Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι οι δασμοί σε νοτιοκορεατικά αυτοκίνητα, φάρμακα και ξυλεία θα αυξηθούν από 15% σε 25%. Οι επενδυτές περιμένουν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια την Τετάρτη, στοιχηματίζοντας για 4η «παύση» στο εύρος 3,5% - 3,75%, αλλά αναζητούν σήματα για μελλοντικές μειώσεις.

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ρεκόρ στις αγορές της Νότιας Κορέας

Νέες κορυφές κατέκτησαν οι αγορές της Νότιας Κορέας, αψηφώντας τις αιχμηρές δηλώσεις Τραμπ. Παρά τις απειλές, ο Kospi ανέτρεψε τις αρχικές απώλειες και κατέγραψε άνοδο 2,73%, αγγίζοντας ιστορικό υψηλό στις 5.084,85 μονάδες. Θετική ήταν και η εικόνα για τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, με τον Kosdaq να ενισχύεται 1,71% και να διαμορφώνεται στις 1.082,59 μονάδες, σε ρεκόρ τετραετίας.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 0,92% και έκλεισε στις 8.941,6 μονάδες, σε υψηλό τριμήνου. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε κέρδη 0,85% στις 53.333,54 μονάδες και ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,31%, στις 3.563,59 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng πρόσθεσε 1,34%, ενώ τέλος στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 έμεινε σχεδόν αμετάβλητος.