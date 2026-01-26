Η εταιρεία δίνει μια προσεκτική πρόβλεψη πως τα καθαρά κέρδη μετά φόρων, χωρίς έκτακτα έξοδα, αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 2,13 και 2,23 δισ. ευρώ.

Η Ryanair αναβάθμισε την πρόβλεψή της για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Μαρτίου, εκτιμώντας πως τα κέρδη μετά από φόρους θα είναι περίπου κατά ένα τρίτο υψηλότερα από πέρυσι.

Επίσης, αναφέρει αύξηση της επιβατικής κίνησης για ολόκληρο το έτος κατά 4% σε σχεδόν 208 εκατομμύρια επιβάτες. Προηγουμένως, είχε προβλέψει για 207 εκατομμύρια. Η αύξηση οφείλεται στην ισχυρή ζήτηση και στις νωρίτερα από το αναμενόμενο παραδόσεις από την κατασκευάστρια αεροπλάνων Boeing, ανέφερε ο αερομεταφορέας.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη σε αριθμό επιβατών, δήλωσε ότι οι μέσες τιμές εισιτηρίων θα είναι υψηλότερες από την ετήσια αύξηση 7% που προέβλεψε τον Νοέμβριο, καθώς οι τιμές τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 είχαν μεγαλύτερη τάση από το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, ένα πρόστιμο από τις ιταλικές αρχές ανταγωνισμού έπληξε τα κέρδη της αεροπορικής στο τρίτο τρίμηνο.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6% στα 47,5 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του τριμήνου από 44,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024, ενώ ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 6% στα 47,5 εκατομμύρια.

Στον αντίποδα, τα κέρδη μειώθηκαν κατά 80% στα 30 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο από 149 εκατ. ευρώ, μετά τον υπολογισμό προστίμου 256 εκατομμυρίων ευρώ από την ιταλική ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού, με την Ryanair να δηλώνει βέβαιη ότι θα ανατραπεί κατόπιν έφεσης.

Εξαιρουμένης αυτής της εφάπαξ χρέωσης, η αεροπορική εταιρεία κατέγραψε κέρδη μετά φόρων ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ, 22% λιγότερα από ό,τι κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου τριμήνου του 2024.