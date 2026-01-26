Πολιτική | Διεθνή

Κάρνεϊ: Ο Καναδάς δεν έχει καμία πρόθεση για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με Κίνα

«Αυτό που κάναμε με την Κίνα είναι να διορθώσουμε ορισμένα ζητήματα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία δύο χρόνια», υπογράμμισε.

Το μήνυμα πως ο Καναδάς «δεν έχει καμία πρόθεση» να επιδιώξει μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κίνα, εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς 100% στην Οτάβα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Κάρνεϊ τόνισε ότι η χώρα σέβεται τις υποχρεώσεις της βάσει της εμπορικής συμφωνίας Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού, γνωστής ως CUSMA και δεν θα επιδιώξει μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών χωρίς να ειδοποιήσει τα άλλα δύο μέρη.

«Αυτό που κάναμε με την Κίνα είναι να διορθώσουμε ορισμένα ζητήματα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία δύο χρόνια», υπογράμμισε προσθέτοντας ότι η συμφωνία ήταν «απόλυτα συμβατή με την CUSMA».

«Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ πιστεύει ότι θα κάνει τον Καναδά ένα "λιμάνι" για την Κίνα για να στέλνει αγαθά και προϊόντα στις ΗΠΑ, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Μάλιστα, από το περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «ο Καναδάς ζει χάρη στις ΗΠΑ. Να το θυμάσαι αυτό, Μαρκ, την επόμενη φορά που θα κάνεις τις δηλώσεις σου».

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ επανέλαβε επίσης στο ABC News ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν «να αφήσουν τον Καναδά να γίνει ένα άνοιγμα για τους Κινέζους να ρίξουν τα φθηνά τους προϊόντα στις ΗΠΑ».

