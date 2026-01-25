Ο CEO της Airbus προειδοποιεί για νέους κινδύνους με φόντο τους δασμούς

Ο κ. Φορί επεσήμανε ότι οι πολλαπλές εμπορικές πιέσεις είχαν ήδη «προκαλέσει σημαντικές παράπλευρες ζημίες, υλικοτεχνικά και οικονομικά».

Προειδοποίηση ότι η Airbus πρέπει να είναι έτοιμη να προσαρμοστεί σε ανησυχητικούς νέους γεωπολιτικούς κινδύνους, αφού αντιμετώπισε «σημαντικές» υλικοτεχνικές και οικονομικές ζημίες από τον προστατευτισμό των ΗΠΑ και τις εμπορικές εντάσεις με την Κίνας πέρυσι απηύθυνε ο CEO, Γκυγιάμ Φορί. «Η αρχή του 2026 χαρακτηρίζεται από έναν πρωτοφανή αριθμό κρίσεων και ανησυχητικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με πνεύμα αλληλεγγύης και αυτοδυναμίας», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Airbus.

«Το βιομηχανικό τοπίο στο οποίο λειτουργούμε είναι γεμάτο δυσκολίες, οι οποίες επιδεινώθηκαν από την αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας» πρόσθεσε σύμφωνα με το Reuters. με φόντο την κόντρα μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρωπαίων συμμάχων της για τη Γροιλανδία και τον ρόλο του ΝΑΤΟ. Ο κ. Φορί επεσήμανε ότι οι πολλαπλές εμπορικές πιέσεις είχαν ήδη «προκαλέσει σημαντικές παράπλευρες ζημίες, υλικοτεχνικά και οικονομικά».

Παράλληλα, συνεχάρη το προσωπικό των 160.000 ατόμων του ομίλου για τα «καλά αποτελέσματα» συνολικά το 2025 ενώ εξήγησε πως η Airbus Defence and Space «βρίσκεται τώρα σε πολύ ισχυρότερη βάση χάρη στην βαθύτερη αναδιάρθρωσή της», και η Airbus Helicopters είναι «αξιοσημείωτα συνεπής στην ισχύ της απόδοσής της». Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν «επιτακτικό» η Airbus να πάρει το μάθημά της από τη μεγαλύτερη ανάκλησή της που έγινε ποτέ τον Νοέμβριο, η οποία περιλάμβανε αναβάθμιση λογισμικού της.

Ταυτόχρονα, αναγκάστηκε να υποβαθμίσει τους στόχους παράδοσης λόγω ελαττωματικών πάνελ ατράκτου, αλλά διατήρησε τους οικονομικούς στόχους - εν μέρει, χάριν της προόδου στο σχέδιο μείωσης του κόστους. «Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί στη διαχείριση των συστημάτων και των προϊόντων μας γενικά», εξήγησε και συμπλήρωσε ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού μετά την COVID έχουν βελτιωθεί, αλλά παραμένουν πηγή αναστάτωσης. «Οι πιο σοβαρές δυσκολίες μας ήταν με τους κινητήρες Pratt & Whitney και CFM», αποσαφήνισε.

Υπογράμμισε θα επικεντρωθεί στα κέρδη για το υπόλοιπο αυτής της δεκαετίας, καθώς η Airbus και η Boeing προετοιμάζονται για την επόμενη μάχη στην κούρσα ανάπτυξης αεροσκαφών. Η δεκαετία του 2030 θα κυριαρχηθεί από την ανάπτυξη ενός διαδόχου του A320 και πότε θα τεθεί σε λειτουργία. «Η επίτευξη κερδοφόρας ανάπτυξης στο β' μισό του 2020 είναι απαραίτητη: πρέπει να προσεγγίσουμε την κρίσιμη περίοδο του 2030 δυναμικά. Το μέλλον της Airbus θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να εφαρμόσουμε το πλάνο» δήλωσε.