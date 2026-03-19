Δήμος Αθηναίων: Τέσσερις γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας με 17 λεωφορεία

Με τέσσερις νέες γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας και 17 λεωφορεία θα διευκολύνονται πλέον στις μετακινήσεις τους οι Αθηναίοι, μετά το πράσινο φως που πήρε από τον ΟΑΣΑ η σχετική συγκοινωνιακή μελέτη του Δήμου Αθηναίων και η ένταξη της δράσης για χρηματοδότηση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

«Κάνουμε ένα ακόμα βήμα, ώστε η Αθήνα να αποκτήσει δημοτική συγκοινωνία», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προσθέτοντας: «Δημιουργούμε ένα σύγχρονο και συμπληρωματικό σύστημα μετακινήσεων για κάθε Αθηναίο πολίτη, δίνοντας μία ανάσα στο κυκλοφοριακό. Τέσσερις νέες γραμμές συνολικού μήκους 40 χιλιομέτρων θα καλύπτουν κενά τοπικής μετακίνησης. 17 ηλεκτρικά λεωφορεία θα εξυπηρετούν το κοινό, χωρίς να διέρχονται από το κέντρο. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι -και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας- μπορούν να μετακινούνται πιο εύκολα. Στον σχεδιασμό που υποβάλαμε τον Ιανουάριο του 2026, περιλαμβάνονται σύγχρονες υποδομές φόρτισης και πλήρως προσβάσιμες εγκαταστάσεις. Προχωράμε αποφασιστικά για να γίνει η πόλη πιο ανθρώπινη, φιλική και προσβάσιμη».

Η νέα δημοτική συγκοινωνία «ΑΤΗΕΝS MOVE», ύψους 11,2 εκατ. ευρώ θα περιλαμβάνει 4 γραμμές και 185 στάσεις που θα συνδέει τις εξής περιοχές:

Νέος Κόσμος - Πετράλωνα - Κεραμεικός

Κάτω Πατήσια - Σεπόλια - Κεραμεικός

Προμπονάς - 'Ανω Πατήσια - Κυψέλη

Αττική - Κυψέλη

Οι γραμμές θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τον ΟΑΣΑ και το Μετρό. Η επένδυση περιλαμβάνει την αγορά 17 ηλεκτρικών λεωφορείων, υποδομές φόρτισης και αναβάθμιση στάσεων με πρόβλεψη πλήρους προσβασιμότητας.

Στα οφέλη, ενδεικτικά περιλαμβάνονται: