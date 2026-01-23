Αγορές | Commodities

Πέμπτη «πράσινη» εβδομάδα για το πετρέλαιο - Κέρδη πάνω από 2,5%

Τα futures του Brent ενισχύθηκαν 3%, στα 65,99 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate πρόσθεσε επίσης 3%, στα 61,16 δολάρια.

Την πέμπτη διαδοχική εβδομάδα κερδών του σημείωσε το πετρέλαιο με ράλι την Παρασκευή, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε την πίεση κατά του Ιράν με περισσότερες κυρώσεις ενώ ανακοίνωσε ότι μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Περσικό Κόλπο. Τα futures του Brent ενισχύθηκαν 2,8%, στα 65,88 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate πρόσθεσε 2,9%, στα 61,07 δολάρια. Και τα δύο σημεία αναφοράς σε υψηλό 9 ημερών (από 14 Ιανουαρίου) σημειώνοντας εβδομαδιαία κέρδη άνω του 2,5%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεμήνυσε δεν θα ήθελε να φτάσει στο τελικό στάδιο και να χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον του Ιράν, αλλά θα το κάνει αν χρειαστεί, αν και πάντα στην πρώτη θέση είναι οι διαπραγματεύσεις ή οι συζητήσεις. το αεροπλανοφόρο “Abraham Lincoln” και αρκετά αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, αναμένεται να φθάσουν στη Μέση Ανατολή καθώς έχουν ήδη φύγει από τη Σινική Θάλασσα ενώ ήδη στο σημείο βρίσκεται το αεροπλανοφόρο “George Bush”.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης κυρώσεις την Παρασκευή σε εννέα πλοία και οκτώ συναφείς εταιρείες που εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου και προϊόντων «μαύρου χρυσού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Παράλληλα, το Καζακστάν αγωνίζεται να επανεκκινήσει την παραγωγή σε ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά πεδία στον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως με περίπου 3,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία του OPEC, το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου μετά τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι επίσης σημαντικός εξαγωγέας προς την Κίνα, τον δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο.

Η Chevron υπογράμμισε ότι η παραγωγή πετρελαίου στο Tengiz του Καζακστάν δεν έχει ακόμη επανέλθει, αφού η Tengizchevroil, ανακοίνωσε διακοπή λειτουργίας τη Δευτέρα μετά από πυρκαγιά. Το περιστατικό επιδείνωσε τα προβλήματα για τη βιομηχανία πετρελαίου του Καζακστάν, η οποία ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω συμφόρησης στην Μαύρη Θάλασσα.

Η JP Morgan υποστήριξε την Παρασκευή ότι το Tengiz, το οποίο αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής του Καζακστάν, θα μπορούσε να παραμείνει εκτός λειτουργίας για το υπόλοιπο του μήνα και ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου είναι πιθανό να κυμανθεί κατά μέσο όρο μόνο στο 1 εκατ. έως 1,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με το συνηθισμένο επίπεδο των περίπου 1,8 εκατ. βαρελιών την ημέρα.

