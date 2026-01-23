Τραμπ σε Ιράν: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς τον Περσικό Κόλπο

Το αεροπλανοφόρο “George Bush” βρίσκεται στην περιοχή, ενώ παράλληλα η Βρετανία ανακοίνωσε την αποστολή μαχητικών στο Κατάρ, κατόπιν αιτήματος της Ντόχα.

Μήνυμα ισχύος έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι μια μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς τον Περσικό Κόλπο, ενώ σημείωσε ότι δεν θα ήθελε να φτάσει στο τελικό στάδιο και να χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον του Ιράν, αλλά θα το κάνει αν χρειαστεί, αν και πάντα στην πρώτη θέση είναι οι διαπραγματεύσεις ή οι συζητήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, το αεροπλανοφόρο “Abraham Lincoln” και αρκετά αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, αναμένεται να φθάσουν στη Μέση Ανατολή καθώς έχουν ήδη φύγει από τη Σινική Θάλασσα.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, έρχονται μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν οδυνηρή τύχη σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαιώνοντας ότι οι δυνάμεις έχουν διαρκώς το δάκτυλο στη σκανδάλη.