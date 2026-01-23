Εκατοστάρισε το ασήμι - Σε απόσταση βολής από τα 5.000 δολάρια ο χρυσός

Το ασήμι σημείωσε άλμα 5% στα 100,94 δολάρια, χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 0,6%, στο ρεκόρ των 4.964,81 δολαρίων (ενδοσυνεδριακό υψηλό 4.988,17 δολ).

Ιστορία έγραψε το ασήμι που σκαρφάλωσε πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά στα χρονικά, ενώ χρυσός αναρριχήθηκε επίσης νέα ιστορικά υψηλά, σε απόσταση βολής από το ορόσημο των 5.000 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στα ασφαλή καταφύγια, εν μέσω των γεωπολιτικών αναταραχών και των προσδοκιών για νέες μειώσεις των επιτοκίων από την Fed.

Στην αγορά σποτ το ασήμι σημείωσε άλμα 5% στα 100,94 δολάρια, ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 0,6%, στο ρεκόρ των 4.964,81 δολαρίων (ενδοσυνεδριακό υψηλό 4.988,17 δολ). Τα futures χρυσού παράδοσης Φεβρουαρίου πρόσθεσαν 1,4% στα 4.979,70 δολάρια. Η πλατίνα έπιασε το ιστορικό υψηλό των 2.771,10 δολαρίων ανά ουγγιά ενώ το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 4,1% στα 1.999,64 δολάρια.

«Το ασήμι θα πρέπει να συνεχίσει να επωφελείται από πολλές από τις ίδιες δυνάμεις που υποστηρίζουν τη ζήτηση επενδύσεων σε χρυσό», εξήγησε ο Φίλιπ Νιούμαν, διευθυντής της Metals Focus. «Πρόσθετη υποστήριξη θα προέλθει από τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τους δασμούς και τη χαμηλή ακόμη φυσική ρευστότητα στην αγορά του Λονδίνου» συμπλήρωσε.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο άνω του 200% τον τελευταίο χρόνο, λόγω επίσης των συνεχιζόμενων προκλήσεων στην κλιμάκωση της διύλισής του και της επίμονης έλλειψης προσφοράς στην αγορά. «Η υποστήριξη για το ασήμι έχει ενισχυθεί από το ασθενέστερο δολάριο, τις χαμηλότερες πραγματικές αποδόσεις και την ισχυρότερη όρεξη των επενδυτών για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία εν μέσω αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας», επεσήμανε η Εύα Μάνθλι, στρατηγική αναλύτρια εμπορευμάτων στην ING Groep NV.

«Η υψηλότερη μεταβλητότητά του σε σχέση με τον χρυσό, λόγω του μικρότερου μεγέθους της αγοράς του και του διπλού ρόλου του ως βιομηχανικού και επενδυτικού μετάλλου, έχει ενισχύσει το ράλι» σημείωσε. «Ο ρόλος του χρυσού ως καταφύγιο και διαφοροποιητή σε εξαιρετικά αβέβαιες οικονομικοπολιτικές εποχές τον καθιστά απαραίτητο για τα χαρτοφυλάκια. Ζούμε μια τέλεια καταιγίδα που δεν διαρκεί, αλλά είναι σημάδι ριζικά των μεταβαλλόμενων καιρών», τόνισε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Ο χρυσός έφτασε σε σημαντικά ορόσημα όπως τα 3.000 δολάρια/ουγγιά και τα 4.000 δολάρια/ουγγιά για πρώτη φορά πέρυσι τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο αντίστοιχα, τροφοδοτούμενος από τις μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ και τις συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Η Commerzbank ανέφερε σε σημείωμά της ότι αναμένει ότι οι μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ θα επιταχυνθούν αργότερα φέτος μετά τον διορισμό ενός νέου προέδρου της Fed, μια κίνηση που θα πρέπει να δώσει ξανά ώθηση στις τιμές του χρυσού.

Το άλμα του ασημιού αυτή την εβδομάδα τροφοδοτήθηκε από τη ρήξη στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τους Ευρωπαίους (μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και τους δασμούς, από τις οποίες εν τέλει υπαναχώρησε), ενώ οι τελευταίες προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία δεν έχουν μέχρι στιγμής επιτύχει κάποια σημαντική πρόοδο. Οι προκλήσεις γύρω από την ανεξαρτησία της Fed έχουν επίσης ενισχύσει τη ζήτηση.