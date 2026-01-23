Εβδομάδα απωλειών στις ευρωαγορές - Τέλος θετικό σερί 8 μηνών

Tέλος το μεγαλύτερο σερί εβδομαδιαίων κερδών (5) από τον Μάιο για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ράλι 10,52% για τη μετοχή της Ericsson.

Εβδομάδα απωλειών κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με «κόκκινο» ταμπλό και την Παρασκευή διακόπτοντας το μεγαλύτερο σερί εβδομαδιαίων κερδών από τον Μάιο, με τους αναλυτές να συνεχίζουν να σταθμίζουν τις πιθανές επιπτώσεις από την τελευταία έξαρση των εμπορικών εντάσεων, δια χειρός Ντόναλντ Τραμπ, και με φόντο το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Την Παρασκευή, ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,09% στις 608,34 μονάδες τερματίζοντας ένα σερί πέντε εβδομάδων ανόδου με -1,1%. Ο Euro Stoxx 50 απώλεσε 0,05% στις 5.953 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κέρδισε 0,18% στις 24.900 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 0,07% στις 8.143 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,07% στις 10.143 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώθηκε 0,58% στις 44.831 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 διολίσθησε 0,67% στις 17.544 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Ericsson εκτινάχθηκε 10,52% μετά την είδηση πως σχεδιάζει το πρώτο πρόγραμμα επαναγοράς στην ιστορία της ύψους 15 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,7 δισεκατομμύρια δολάρια). Επίσης, ο σουηδικός γίγαντας των τηλεπικοινωνιών ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 12,7 δισ. σουηδικών κορωνών με άνοδο 24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο 10,5 δισ. κορόνες.

Από την άλλη, οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5% στην ίδια περίοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 69,3 δισ. κορόνες. Τα έξοδα αναδιάρθρωσης φέτος θα κυμανθούν σε «αυξημένα επίπεδα», δήλωσε η Ericsson στην παρουσίαση που συνοδεύει τα αποτελέσματα. Η μετοχή της BASF έπεσε 0.9%, αφού τα προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν ότι τα κέρδη του γερμανικού χημικού γίγαντα μειώθηκαν το 2025 λόγω χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους και αρνητικών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Οι αγορές δέχτηκαν πλήγμα αυτή την εβδομάδα από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες μέχρι να επιτραπεί στην Ουάσιγκτον να αγοράσει τη Γροιλανδία. Αν και ο Τραμπ έκτοτε απέσυρε την απειλή, επικαλούμενος μια συμφωνία για τη Γροιλανδία με το ΝΑΤΟ, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν οι δασμοί ως διαπραγματευτικό χαρτί.

Την ίδια στιγμή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέκρινε την αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών στις γεωπολιτικές απειλές Τραμπ στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Κατηγόρησε την Ευρώπη ότι «δεν έχει καν προσπαθήσει να χτίσει τη δική της απάντηση» προς τον Λευκό Οίκο να «αλλάξει», και πρέπει άμεσα να ενωθεί για να αμυνθεί. «Η Ευρώπη αγαπά να συζητά για το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση σήμερα, δράση που θα καθορίσει το είδος του μέλλοντος που θα έχουμε» τόνισε.

Όσον αφορά την εικόνα των μακροοικονομικών δεδομένων, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη διατήρησε σταθερό, αν και μέτριο, ρυθμό ανάπτυξης τον Ιανουάριο, με την ανάκαμψη της Γερμανίας να αντισταθμίζει τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στις επιδόσεις της Γαλλίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των δεικτών PMI που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η S&P Global.

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (μεταποίηση - υπηρεσίες), παρέμεινε αμετάβλητος, για δεύτερο μήνα, στις 51,5 μονάδες τον Ιανουάριο, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Από τις μεγαλύτερες οικονομίες των «21», η Γερμανία ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς τόσο ο μεταποιητικός τομέας όσο και ο τομέας των υπηρεσιών βελτιώθηκαν. Στον αντίποδα, η Γαλλία απογοήτευσε, καθώς η πολιτική αναταραχή με τον προϋπολογισμό επηρέασε τη ζήτηση.