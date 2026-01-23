ΧΑ: Το rotation κράτησε τον Γενικό Δείκτη κοντά στα νέα υψηλά

Μια επεισοδιακή εβδομάδα, λόγω Γροιλανδίας, ολοκληρώθηκε με κέρδη για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο οποίος μάλιστα υπεραπέδωσε έναντι των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών.

Μια επεισοδιακή εβδομάδα, λόγω των αναταράξεων στις αγορές με αφορμή τη Γροιλανδία, ολοκληρώθηκε με κέρδη για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο οποίος μάλιστα υπεραπέδωσε έναντι των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών.

Παρά τις απώλειες 1,76% στη συνεδρίαση της Τρίτης, η ελληνική αγορά έδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και μάλιστα, παρά το αρνητικό κλείσιμο στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, πρόλαβε να «γράψει» νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.281,90 μονάδες.

Stock picking και rotation επέτρεψαν την Παρασκευή στην αγορά να κρατήσει επαφή με τα νέα υψηλά. Ο τραπεζικός κλάδος, που ήδη έχει συσσωρεύσει σημαντικά κέρδη από την αρχή του έτους, βρέθηκε την Παρασκευή σε «κλοιό» κινήσεων κατοχύρωσης κερδών.

Από τη σύνθεση του ΔΤΡ μόνο οι Optima και Τρ. Κύπρου έκλεισαν σε θετικό έδαφος, ενώ στον αντίποδα με απώλειες περί του 1,6%-1,7% βρέθηκαν οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank. Ωστόσο, σε αυτές τις πρώτες 15 συνεδριάσεις του 2026, οι αποδόσεις των μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είναι ήδη πολύ υψηλές. Η Τρ. Πειραιώς «μετράει» εντός του έτους κέρδη 21,64%, η Eurobank 17,26%, η ΕΤΕ 13,85% και η Alpha Bank 8,58%. Σε διψήφιο ποσοστό κινείται και η Τρ. Κύπρου (+10,33%), ενώ στο ίδιο διάστημα η Optima ενισχύεται 7,65%.

Στο μεταξύ, σε μία ακόμα θετική έκθεση για τον κλάδο, η Pantelakis Securities αναβάθμισε σε 4,80 ευρώ την τιμή-στόχο για την Alpha Bank (από 4,25 ευρώ προηγουμένως), σε 9,75 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς (από €8,40), σε 4,35 ευρώ για τη Eurobank (από €3,85) και σε 16,45 ευρώ για την ΕΤΕ (από €14,60).

Καταλυτικός ο ρόλος και των μη τραπεζικών blue chips, που σε επίπεδο εβδομάδας βρέθηκαν μάλιστα στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap. Aktor, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Cenergy ξεχώρισαν για την εβδομαδιαία απόδοσή τους, όλες με νέα υψηλά 52 εβδομάδων. Ψηλά στην εβδομαδιαία κατάταξη βρέθηκαν και οι μετοχές των ΔΕΗ και Aegean.

Έτσι, παρά τις πιέσεις στις τράπεζες, την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.265,13 μονάδες, με ήπιες απώλειες 0,49%. Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ ενισχύθηκε 0,87%, με τα κέρδη του από την αρχή του έτους να διαμορφώνονται σε 6,81%.

Σε επαφή με τα νέα υψηλά του παραμένει και ο τραπεζικός δείκτης, που στην τελευταία συνεδρίαση έκλεισε με απώλειες 0,79% στις 2.630,37 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας κατέγραψε συνολικά κέρδη 0,29%, ενώ εντός του 2026 ενισχύεται συνολικά κατά 14,67%.

Στο σύνολο του ταμπλό 65 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 53 σε αρνητικό και 32 αμετάβλητων. Ο τζίρος ελαφρώς αποδυναμωμένος σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, καθώς έκλεισε στα 243,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €33,83 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Μικτή εικόνα στα large caps

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, την Παρασκευή ξεχώρισε η Aegean με άνοδο 3,25% στα 14,62 ευρώ, η Aktor ενισχύθηκε 1,89% στα 10,80 ευρώ, η Motor Oil 1,60% στα 32,92 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1,32% στα 32,12 ευρώ. Το top-5 συμπλήρωσε η μετοχή του ΔΑΑ με άνοδο 0,98% στα 11,38 ευρώ.

Περί του 1% ενισχύθηκε και η Optima (+0,97%) στα 8,3 ευρώ, και ακολούθησαν με μικρότερα κέρδη οι μετοχές των ΟΤΕ (+0,49%), Τρ. Κύπρου (+0,46%), Metlen (+0,23%) και Lamda Development (+0,14%).

Στον αντίποδα τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Σαράντης με απώλειες 2,04% στα 13,42 ευρώ. Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank ακολούθησαν με απώλειες 1,74% και 1,59% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 1% κινήθηκαν και οι μετοχές των Jumbo (-1,59%), Viohalco (-1,32%), Coca-Cola HBC (-1,28%), Cenergy (-1,11%), ElvalHalcor (-1,09%) και ΟΠΑΠ (-1,01%).

Με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι τίτλοι των Eurobank (-0,84%), Helleniq Energy (-0,80%), ΔΕΗ (-0,77%), ΕΥΔΑΠ (-0,41%), Τιτάν (-0,36%) και ΕΤΕ (-0,17%).